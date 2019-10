Esta empresa investiu alto para acelerar seu processo de digitalização

Fundada em 1977, um ano após a criação do Programa de Alimentação do Trabalhador, legislação que concede incentivos às empresas que fornecem auxílio-alimentação aos funcionários, a VR Benefícios foi a primeira empresa brasileira do segmento no país.

A companhia também foi pioneira ao inovar e substituir os velhos tíquetes de papel por cartões magnéticos, ainda no começo dos anos 2000.

A estratégia foi tão bem-sucedida que, em 2007, a VR vendeu sua carteira de clientes para a concorrente Sodexo por 1 bilhão de reais e, durante cinco anos, passou a atuar apenas como fornecedora de tecnologia para cartões de benefícios.

Em 2013, a empresa de 410 funcionários voltou ao mercado de vale-refeição. Hoje, vem atuando para diversificar seu portfólio e passou a oferecer outros serviços, como vale-saúde, vale-transporte e vale-cultura.