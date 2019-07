Se comprar ou alugar um imóvel pela internet era algo impensável quando o Zap Imóveis nasceu, no início dos anos 2000, hoje cerca de 46 milhões de pes­soas acessam os sites da companhia a cada mês.

Presente em mais de 20 estados, a empresa se tornou um grupo em 2017, após a fusão com o concorrente VivaReal, e hoje abrange as marcas Suahouse, Geoimovel, DataZap e Sub1000.

Empregando 850 pessoas e com escritórios em todo o país, a companhia mantém o espírito de startup e um de seus principais valores é o work and play (“trabalhar e brincar”, na tradução do inglês).

“Acreditamos que trabalho e diversão possam coexistir porque se uma pessoa gosta do que faz é melhor para todo mundo, inclusive para a organização”, diz Renata Lorenz, diretora de operações do Grupo Zap.