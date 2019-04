Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Campinas – Os jovens do Instituto de Pesquisas Eldorado possuem muita liberdade, que vai do uso de trajes informais (podem ir ao escritório de bermuda, por exemplo) ao ambiente de trabalho descolado, com decoração minimalista, laboratórios modernos e coworkings para compartilhar ideias e produzir em conjunto.

Localizado dentro do campus da Unicamp, em Campinas (SP), o Instituto respira inovação e é abastecido com mão de obra de primeira, proveniente dos cursos de tecnologia de uma das melhores universidades públicas do país.

Quem consegue ser aprovado nos rigorosos processos seletivos tem a oportunidade de desenvolver projetos para gigantes dos mercados de energia, agronegócio, mineração, saúde, automotivo, entre outros.

E, como nesse mercado de tecnologia tudo evolui rapidamente, a capacitação dos funcionários é assunto sério no Instituto de Pesquisa Eldorado.

“Sempre que precisei de um curso ou treinamento fui prontamente atendido”, revela um jovem que lá iniciou como estagiário.

“Sabemos que nossa área de atuação demanda investimentos altos em capacitação. Além do bom salário, quem trabalha aqui tem a certeza de que estará ligado no que existe de mais atual no setor”, explica Norberto Marim, diretor de RH do Instituto. eldorado.org.br



PONTOS POSITIVOS

A organização oferece flexibilidade do horário de trabalho, abrindo possibilidade para que os empregados organizem suas agendas e o banco de horas de acordo com os projetos a ser desenvolvidos.

PONTOS A MELHORAR

O instituto não conta com um programa de experiência internacional formalizado para os jovens funcionários. Existe a possibilidade, mas as práticas variam de acordo com os parceiros de cada projeto.