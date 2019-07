Esta é a reflexão sobre liderança de que Mario Sergio Cortella mais gosta

O líder comprometido é aquele que traz a alegria para o mundo do trabalho, sem que essa alegria se transforme em descompromisso, em frouxidão daquilo que precisa ser feito. Mario Sergio Cortella em Liderança em Foco

São Paulo – Esta reflexão sobre liderança é a que Mario Sergio Cortella mais aprecia porque, com ela, pontua-se que seriedade não é sinônimo de tristeza ou letargia. “O contrário de seriedade não é alegria e, sim, descompromisso. Desse modo, a liderança para si e para outras pessoas precisa acolher e promover a energia vital e o encantamento que uma obra significativa e decente traz”, diz Cortella.

Filósofo, professor e palestrante, Cortella publicou 37 livros com 1,5 milhão de exemplares vendidos, número que o coloca na lista de maiores best-sellers do Brasil. Em seu mais recente projeto Cortella reuniu frases e ideias que estão em seus livros. “O melhor do Cortella: trilhas do fazer” (Editora Planeta) traz inspiração nos temas de carreira, propósito , valores e profissão.

Frases sobre virtudes de líderes e a relação com liderados têm destaque no livro. Bons gestores, segundo Cortella, reconhecem suas limitações em relação à capacidade de engajamento do time. ” A liderança efetiva é aquela que entende que não conseguirá ‘motivar’ alguém (por ser esse um processo interno e subjetivo) mas será capaz de ‘estimular’ alguém (por ser um incentivo exterior que agrega capacidade e potência)”, diz ele.

Para estimular é preciso vencer uma barreira que impede muitos líderes de avançarem em suas carreiras: saber delegar. ” é decisivo que a liderança encontre modos de favorecer a autonomia e a força autoral das pessoas com as quais atua, pois sabe que o reconhecimento do valor da obra adensa energia em quem realiza e que autonomia (fazer o que devo e posso, a partir da minha responsabilidade individual) difere de soberania (fazer o que quero, independentemente dos outros)”, explica Cortella.

A seguir confira algumas das frases sobre liderança que Cortella selecionou em seu novo livro:

Enquanto a chefia é caracterizada pelo poder de mando sustentado pela posição que a pessoa ocupa em determinada hierarquia ( na família, na empresa, na escola etc.), a liderança é uma autoridade que se constrói pelo exemplo, pela admiração, pelo respeito. Mario Sergio Cortella em Liderança em Foco

Defendo que liderança não é dom, mas virtude. Aliás, é exatamente porque não é um dom que podemos debater o tema. Porque, se fosse dom, não haveria discussão: a pessoa nasce ou não com esse traço; ela possui ou não. Já que não é dom, podemos considerá-la virtude. Mario Sergio Cortella em Liderança em Foco

Cuidado com a ideia de líder no cotidiano. Cada vez mais, fala-se aos homens e às mulheres em posição de liderança que é preciso ter tantas e tais características, a tal ponto que isso não cabe em um ser humano. Mario Sergio Cortella em Qual é a tua obra

Uma parte da admiração do liderado surge quando ele vê o líder com humildade, buscando ele também conhecimento. Mario Sergio Cortella em Liderança em Foco