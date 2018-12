Esta é a maneira de aproveitar o home office sem perder a produtividade

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

O mundo vem se transformando e com isso as novas formas de trabalho. Um exemplo disso é o home office, mais conhecido como trabalhar remoto. Se perguntarmos para os colegas se preferem ir diariamente à empresa ou se desejam realizar suas tarefas em casa, muitos provavelmente vão preferir pelo conforto de seus lares. Mas, trabalhar à distância não é para qualquer um!

Esse sim é o verdadeiro teste de produtividade pessoal. Afinal de contas, muitos profissionais sentem que ainda falta a autodisciplina e foco necessário para serem produtivos e eficientes. Existem alguns pré-requisitos que são naturais de um ambiente corporativo. Vamos conhecer algumas dicas valiosas para o trabalho render da mesma forma do escritório?

Acorde cedo

Acordar mais tarde ou em cima do horário de trabalhar, pode ser tentador. E quem não gosta de esticar na cama o máximo de tempo possível? Nosso corpo demora em torno de duas horas para acordar completamente e se ajustar ao melhor nível de concentração. A solução? Entre na rotina de acordar cedo. Pense nas vantagens e dos benefícios quando o alarme disparar. É legal mudar os exercícios para manhã e no momento em que o trabalho se inicia, o corpo está ativo, pronto para começar um dia de trabalho com motivação e disciplina.

Planeje o dia

Normalmente, temos muitas tarefas diárias e normalmente esquecemos de finalizar todas ou simplesmente não priorizamos. Faça um cronograma e um plano do dia, além de criar uma lista de atribuições a serem executadas. É importante determinar períodos de tempos curtos para cada missão, seguido por uma pausa rápida de cinco minutos. Isso tende a manter o nível de foco. E como fazer isso? Forçando a trabalhar mais intensamente sem se distrair. É menos provável que se perca tempo navegando na internet e olhando para coisas sem tanta importância. Mas, caso prefira produzir por um longo período de tempo também não há problemas. Basta fazer uma pausa um pouco mais longa e dar uma respirada! Diga às pessoas que estão ao seu redor a sua programação e mantenha-se em silêncio, com tranquilidade e lugar adequado. Interrupções são assassinos de produtividade – e quando você trabalha em casa, sua família e amigos podem ser as fontes mais frequentes destas paradas que atrapalham o raciocino e a continuidade das missões profissionais. Deixe-os avisados, afinal, você está trabalhando!

Compre uma ótima cadeira

Trabalhar em frente a um computador por horas pede uma cadeira confortável e um ambiente aconchegante! A luz natural promove um conforto visual maior e, de acordo com estudos, pode deixar a pessoa mais produtiva. Se isso não for possível, invista na luz branca. Não dá para ter qualquer tipo de desconforto e isso será um investimento e não uma despesa.

Tenha horário para acabar o expediente

Dificilmente as tarefas enviadas pela empresa acabarão. Por isso, é importante se desligar das atividades em algum momento. Evite ficar até tarde resolvendo problemas. Assim como no escritório é importante ter um horário para desligar um computador e voltar para casa, no home office é preciso saber a hora de parar com um horário para seu expediente.

Faça planos depois do trabalho

Se possível, quando finalizar, tente dar uma espairecida e respirar novos ares! Não é preciso sair para festejar todas as noites da semana, mas se dê um motivo para estar fora de casa. Academia, caminhada, um cineminha ou um happy hour com os amigos sempre faz bem para o corpo e mente. Isso permitirá separar o tempo de trabalho do de relaxamento. Passar oito ou dez horas em uma pequena sala não é bom para a saúde mental de ninguém, não importa onde esteja.

O home office tem inúmeras vantagens, mas é preciso ter, principalmente, disciplina e saber aproveitar das coisas boas, como a flexibilidade, comodidade, qualidade de vida e conforto. O prazer dessa liberdade e o foco nas suas funções trará naturalmente uma maior produtividade, pois a realização pessoal traz sempre bons resultados profissionais! Trabalhamos melhor quando estamos felizes. Pense nisso para 2019!