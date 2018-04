Esta bolsa-de-estudo dá chance de estudar de graça (ou quase) nos EUA

São Paulo – Voltadas exclusivamente para estudantes sul-americanos, as bolsas-de-estudo oferecidas pelo Latin America Institute of Business (LAIOB) são para cursos rápidos na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos.

São quatro bolsas integrais e oito bolsas –de-estudo de 70% para cursos de marketing, management, corporate finance e project management, de duas semanas de duração. Para cada curso, serão oferecidas uma bolsa integral (100%) e duas de 70%. Há ainda oferta de bolsas limitadas de 50% para esses cursos.

Interessados podem se inscrever até o dia 27 de abril e podem participar graduados em curso superior e graduandos maiores de 18 anos, com inglês avançado e que estejam dentro do público alvo de cada curso. Os cursos começam em fevereiro do ano que vem.

As bolsas de 100% incluem o valor total do curso e mais as despesas com acomodação e alimentação e as de 70% dão direito a abatimento no valor do pacote completo. O LAIOB informa que não estão inclusos na bolsa os custos de passagem aérea, seguro saúde, despesas com visto e taxa de matrícula de 120 dólares.

Como será o processo seletivo (e as dicas para conseguir a bolsa)

Serão avaliados durante a seleção: nível de inglês, experiências profissionais, histórico acadêmico, trajetória de vida, motivação para o curso, desempenho na entrevista. Quesitos socioeconômicos não são levados em consideração.

Para se inscrever na seleção é preciso preencher um formulário no site no LAIOB. Além das informações acadêmicas e profissionais, é preciso responder a algumas questões sobre a motivação para fazer o curso.

“Invista tempo para formular as respostas, precisamos entender porque o perfil do candidato é diferenciado e por qual motivo ele deve receber este apoio do nosso instituto e da universidade”, indica André Moreira Fauri, fundador e CEO do LAIOB.

Quem fez “algo diferente do padrão” tem mais chances de sucesso, segundo Fauri. “Candidatos que tiveram alguma experiência única de vida, realizaram algo inusitado profissionalmente ou algo que, de alguma forma, agregou valor para a empresa em que atuam ou para a sociedade como um todo devem destacar isso durante a inscrição”, diz.

Após a avaliação das candidaturas, os aprovados na primeira fase serão chamados para a etapa de entrevistas por telefone ou vídeo conferência que serão feitas entre os dias 30 de abril e 18 de maio. As entrevistas duram cerca de 10 minutos.

“Candidatos devem ter respostas diretas e coesas, aproveitando esse tempo ao máximo para demonstrar as qualidades de seu perfil ao entrevistador”, diz Fauri. Ele ressalta que o nível de inglês será avaliado em todas as etapas do processo seletivo, porque as aulas do curso são, obviamente, nesse idioma.