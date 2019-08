Escritório premiado recruta 100 alunos de Direito e tem trainee diferente

São Paulo – Diferentemente do que existe no mercado, o programa de trainee oferecido pelo Mattos Filho é, na verdade, um “estágio rotativo” em que o estudante tem a oportunidade de traballhar em diferentes áreas do Direito.

Eleito por cinco vezes “o escritório de advocacia do ano no Brasil”, segundo a instituição britânica Chambers & Partners, o Mattos Filho está com 100 vagas de estágio e trainee para estudantes de direito, oferecidas pelo seu Programa de Jovens Talentos, mas os selecionados tanto para uma modalidade quanto para outra são estagiários.

“A diferença é o modelo de estágio: pontual ou rotativo, (trainee)”, explica a diretora de desenvolvimento humano do Mattos Filho, Renata Maiorino. Durante um ano, os trainees têm a chance de trabalhar em áreas como contencioso e arbitragem, societário e tributário, e mais uma área de sua escolha. Já os estagiários atuam sempre em apenas uma prática.

A seleção é a mesma e não há mudança nos requisitos de estágio e trainee: podem se candidatar estudantes com formação prevista entre 2021 e dezembro em qualquer faculdade de Direito. “Durante o processo seletivo, é feita a definição de qual modelo de estágio – pontual ou rotativo (trainee) – será aplicado, levando em consideração o perfil de cada candidato”, diz Renata.

O inglês é considerado um diferencial, tendo o mesmo peso no processo seletivo de trainee ou estágio”, diz Renata. As vagas são para São Paulo e Rio de Janeiro e as de estágio para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As inscrições são feitas pelo site do escritório e vão até o dia 8 de setembro.

Os aprovados começam a trabalhar em janeiro de 2020. O escritório oferece aos selecionados mentoria. “São reuniões individuais mensais com advogados seniores ou sócios do escritório. Trata-se de um momento de troca de experiência e acompanhamento entre o mentor e o estagiário/trainee sobre carreira e desenvolvimento técnico e profissional”, explica Renata.

O escritório também oferece treinamentos por meio da Academia Mattos Filho e participação nos grupos de afinidade, ligados à temas de diversidade, e ações de responsabilidade social.