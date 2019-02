Escola de Sargento das Armas publica edital de concurso para 1.100 vagas

São Paulo – A Escola de Sargento de Armas (ESA) publicou edital nesta terça-feira, 19, com 1.100 vagas no curso de formação de sargentos nas áreas geral, aviação, música e saúde.

As inscrições podem ser realizadas a partir de amanhã até o dia 20 de março pelo site da instituição. A taxa para a inscrição é de R$ 95,00.

Para participar do concurso público, é necessário ter concluído o Ensino Médio, ter entre 17 e 24 anos de idade. Nas áreas de música e saúde, a idade máxima será 26 anos. Candidatos homens precisam ter no mínimo 1,60m de altura e as mulheres, 1,55m.

A ESA fica na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Os aprovados recebem ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência média. Após formados e aprovados, eles recebem o título de 3º Sargento e passam a receber remuneração de R$ 3.825,00.

Na escola, são formados sargentos de Infantaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações, que atuam na linha de frente do combate.

No concurso, primeiro será realizada uma prova objetiva, de carácter eliminatório, avaliando conhecimentos de matemática, português, história, geografia, inglês e conhecimentos específicos, para candidatos de Saúde e Música.

Depois, os candidatos passarão por inspeção de saúde e pelo exame de aptidão física, que terá corrida, flexão de braços na barra fixa, flexão no solo e abdominal supra. As duas etapas também são eliminatórias.

Confira mais informações sobre os locais de prova, inscrições e o concurso pelo edital.