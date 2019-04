Entenda a mudança nesta prova de inglês exigida para estudar fora

Gustavo Sumares, do Estudar Fora

O IELTS (ou International English Language Testing System), um dos principais testes de inglês exigidos em programas de intercâmbio, agora tem uma versão em computador.

De acordo com Adriana Colossio, diretora de exames da British Council no Brasil, o IELTS no computador foi criado para atender a candidatos que preferem fazer a prova em um meio digital e para agilizar o processo de aplicação da prova.

A British Council é a organização responsável pela criação e aplicação do IELTS no mundo todo. E Adriana, como diretora de exames, explica que a criação de uma versão em computador da prova facilita a logística de sua aplicação.

“Muitos pré-requisitos de segurança são exigidos para transportar e armazenar exames em papel. É um investimento muito grande”, diz. A versão em computador facilita esse processo e agiliza a entrega das notas.

O que muda no IELTS no computador?

De acordo com Adriana, para o candidato não há qualquer diferença entre a versão em papel e a versão para computador. “A gente chama de computer delivered, e não de computer based, porque é exatamente o mesmo teste que é feito no papel, sem nenhuma adaptação”, explica.

Segundo ela, os candidatos que já fizeram o IELTS no computador relatam ter gostado da experiência, “porque eles já estão acostumados a usar o computador o tempo todo”. Para essas pessoas, que muitas vezes nem tem mais tanta prática de escrever à mão, o formato da prova em papel pode até mesmo acabar interferindo em seu desempenho.

Fora isso, o resultado do teste sai mais rápido. De acordo com Adriana, o aluno que faz o IELTS na versão tradicional demora 13 dias para receber os resultados (nem mais, nem menos). Na versão em computador, no entanto, os resultados saem em 5 a 7 dias.

Onde fazer? Qual é o preço?

Por enquanto, a versão para computador do IELTS está disponível apenas nas capitais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo do mês de abril, o IELTS computer delivered será disponibilizado em Brasília também.

E Adriana diz que o objetivo do British Council é levar a prova a um total de 10 capitais brasileiras ao longo dos meses de maio, junho e julho.

No Rio de Janeiro, a prova é ministrada por enquanto nas Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA-RJ), no Botafogo. Em São Paulo, ela é oferecida na Impacta Tecnologia, localizada na Avenida Paulista.

Nos dois casos, é possível que mais locais de realização da prova sejam acrescentados no futuro. O preço do IELTS no computador é o mesmo que o da versão em papel: R$ 840.

Quais as datas disponíveis?

Para verificar as datas em que o IELTS por computador está disponível em cada local de prova, é necessário visitar o site brasileiro da prova. por lá, o candidato deve escolher qual versão do IELTS quer fazer (Academic, que pode ser exigido em programas de pós-graduação, ou General Training) e o local onde deseja realizar a prova para poder ver as datas disponíveis.

Em geral, a prova é oferecida ao menos uma vez por mês. E vale notar também que embora o IELTS no computador já esteja disponível, a versão em papel continua a ser oferecida. Nesse caso, vale a pena conferir as datas da prova em papel também, o que pode ser feito neste link.

Segundo Adriana, a prova em papel continuará a ser oferecida indefinidamente, mesmo com a versão para computador disponível.

Apesar do sucesso da versão digital, “algumas pessoas até preferem escrever a mão, para poder rabiscar a prova, fazer rascunhos, etc. Então a gente contempla os dois perfis”, considera.

