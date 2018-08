Engenheiros estão na lista de profissionais em alta no mercado freelancer

A plataforma especializada em mercado para autônomos Freelancer.com divulgou o ranking dos trabalhos que mais cresceram no segundo trimestre de 2018 – chamado de Quarterly Freelancer Fast 50. Foram analisados mais de 530 mil jobs postados no site para determinar os 50 com mais alta demanda.

Entre eles, os ligados a Web Development dominaram a lista. No entanto, uma surpresa: as oportunidades para as habilidades de engenheiros também estão com alta demanda no mercado autônomo, com Engenharia, Engenharia Mecânica e Elétrica figurando entre os 50 listados.

O objetivo do relatório Fast 50, que é divulgado trimestralmente, segundo a realizadora, é que os freelancers consigam preparar suas carreiras de acordo com as demandas de empresas de todo o mundo. Além disso, oferecer aos empreendedores informações sobre as tendências promissoras do mercado online – e da Gig Economy (“Economia sob demanda”), em geral.

O que caiu em demanda

Alguns trabalhos populares nas temporadas passadas caíram na lista, sendo o Youtube o que teve a maior queda, de 23,1%, e apenas 973 postos de trabalho divulgados. O Freelancer.com especula que a diminuição dos empregos relacionados à plataforma de vídeo tenha sido o novo recurso doInstagram, que permite vídeos longos. Isso, aliado à simplicidade do aplicativo, é o que mais conquista o público, de acordo com o Freelancer.

Bitcoin e Blockchain, que os empresários acreditavam ser tecnologias promissoras, caiu em 22,3% e 9,7%, respectivamente. Segundo o site autor do relatório, isso se deve a alta volatilidade em seus preços, o que pode estar levando os compradores a dar um passo para trás e considerar outros possíveis investimentos.

Trabalhos envolvendo redes sociais e o Twitter sofreram uma queda, no segundo trimestre de 2018, em -14,4% e -6,4%, respectivamente. Uma razão potencial, para o Freelancer, é a entrada da Geração Z no mercado de trabalho. Para esses profissionais, que tem, em média, 22 anos, as estratégias dessas redes podem não ser tão apelativas.

Trabalhos freelancer com alta demanda no segundo trimestre de 2018

Confira as áreas e competências mais em demanda pelo mercado freelancer, com suas respectivas taxas de crescimento ao lado. As informações foram retiradas do relatório Fast 50 do segundo trimestre de 2018.