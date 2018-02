EMS recruta formados de 3 a 5 anos em qualquer área de formação

São Paulo – O maior laboratório farmacêutico do Brasil, EMS, está com dois programas de recrutamento voltados a um público que, muitas vezes, se vê fora de programas de aceleramento de carreira. Com algumas exceções, é claro, como a Gerdau e a Pepsico.

O processo de seleção para os dois programas é similar a uma seleção de trainee. Envolve etapas como dinâmicas de grupo, entrevistas individuais, painel de negócio com gestores e entrevista final.

1. Acelera Jovens Propagandistas

A empresa busca graduados em bacharelado há 3, 4 ou 5 anos para o “Acelera Jovens Propagandistas”, que recebe inscrições até o dia 28 de fevereiro, pelo Vagas.com.

Podem participar jovens formados em áreas de humanas, exatas e biológicas interessados em desenvolvimento na área comercial, inclusive, com visitação para promoção médica. Interessados devem ter CNH categoria B e irão trabalhar em São Paulo ou Rio de Janeiro.

2. Acelera Business

Há ainda um outro programa de aceleramento de carreira chamado de “Acelera Business”, mais voltado para quem se interessa em carreira na área marketing de produto, com foco em produtividade e efetividade e em planejamento estratégico. Para esse, as inscrições são recebidas até o dia 16 de março pelo Vagas.com e os selecionados vão trabalhar me Hortolândia.

Podem participar graduados entre 3 e 5 anos nos cursos de administração de empresas, análise de sistemas, ciência da computação, engenharias da computação e software, farmácia, e publicidade e propaganda.

Serviço

Programa Acelera Jovens Propagandistas

Inscrição e mais informações: Vagas.com http://www.vagas.com.br/V1618598

Local: São Paulo (capital e interior) e Rio de Janeiro

Período: até 28 de fevereiro de 2018

Programa Acelera Business

Inscrição e mais informações: Vagas.com

Local: Hortolândia (SP)

Período: até 16 de março 2018