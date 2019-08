Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

São Paulo – Muitos profissionais passam suas vidas procurando por estabilidade, em busca da sensação de chegarem a um lugar seguro e confortável. Você conhece alguém assim?

Porém, a estabilidade morre de medo de arriscar. Ela nos leva à estagnação e não é disso que o mercado precisa para que a inovação aconteça e a economia continue crescendo.

O Encontro Nacional Líderes do Amanhã 2019, realizado pela Cia de Talentos em parceria com a McKinsey & Company, revelou que as empresas estão em busca de um novo perfil profissional, os talentos ágeis!

As automações e a inteligência artificial não são mais tendências, elas já são realidade. No entanto, pesquisas da McKinsey & Company revelam que menos de 10% dos empregos do mundo podem ser 100% automatizados.

Ou seja, você não precisa se preocupar. Muito provavelmente o seu emprego não será extinto, mas saiba que, boa parte dele será automatizado e a forma como você trabalha hoje será muito diferente!

A tecnologia chega para ocupar as funções analíticas e processuais dentro das organizações, abrindo espaço para que as áreas gerenciais sejam executadas com mais atenção pelos colaboradores.

Dessa forma, independente do valor que o seu currículo apresenta, o que será levado em conta daqui em diante são suas habilidades de aprendizagem e suas competências socioemocionais para lidar com outras pessoas, através de inclusão e empatia – já que a humanização e a diversidade também estarão presentes no futuro do trabalho.

Você está disposto a desaprender? Os talentos ágeis são reconhecidos por apreciarem novidades. Eles se envolvem na descoberta de novos caminhos, apreciam a jornada e não tem medo de errar até que aprendam. Sendo assim, apenas esse estilo de profissional será capaz de lidar com a tecnologia e suas constantes mudanças.

Em meu próximo artigo, vou te mostrar caminhos para que o seu aprendizado seja mais eficiente e você possa fazer parte da nova era dos profissionais do futuro com mais tranquilidade, ok?

Até semana que vem!