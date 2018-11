Empresas chinesas no Brasil estão recrutando e têm mais de 140 vagas

São Paulo –Neste domingo, empresas chinesas atuantes no Brasil participam de feira de recrutamento no Instituto Confúcio da UNESP, no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP).

As vagas são direcionadas para profissionais que tenham domínio de chinês e/ou de inglês. Diretores, gerentes (vendas, projetos, financeiro, marketing, entre outras áreas), engenheiros, vendedores, analistas e estagiários serão recrutados.

As oportunidades estão distribuídas em diversas regiões, como São Paulo (capital e Campinas), Rio de Janeiro e Pouso Alegre (MG). Para participar do evento é necessário imprimir, preencher e levar um formulário disponível para download no site do Instituto Confúcio. Quem quiser já pode enviar o formulário preenchido por e-mail: iestfeira2018@gmail.com. No site do instituto há a informação de que a data limite para envio do formulário por e-mail era dia 21 de novembro, mas a reportagem de EXAME confirmou com uma funcionária de lá que os formulários poderão ser recebidos até o dia do evento.

Cada profissional poderá se candidatar a até três vagas e as entrevistas serão todas feitas no domingo. Além de domínio chinês e/ou inglês, o conhecimento da cultura e do mercado chinês é um requisito.

Confira as oportunidades anunciadas

1. DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA.

Setor: Equipamento de segurança

Local: São Paulo – SP

Gerente de Venda(chinês/português/inglês)*2

Gerente de Projetos(chinês/português/inglês)*1

Financeiro(chinês/português/inglês)*1

Estagiário(chinês/português/inglês)*1

Assistente de Marketing(chinês/português/inglês)*1

2. HIKVISION DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Setor: Indústria de Produtos Eletrônicos

Local: São Paulo – SP

Assistente de Vendas(chinês/português/inglês)*2

Gerente de Produtos(chinês/português/inglês)*2

Vendedor Setorial(chinês/português/inglês)*2

Suporte Técnica (chinês/português/inglês)*2

Realizar venda através de canal de distribuição (chinês/português/inglês)*2

3. SDC do Brasil Serviços Marítimos Ltda.

Setor: Dragagem

Local: Rio de Janeiro – RJ

Serviço de Assuntos Marítimos(chinês/português/inglês)*2

Gestão de Obra(português/inglês)*2

Gestão de Porto(português/inglês)*2

Administrativo(chinês/português/inglês)*2

Estagiário(português/inglês)*2

Financeiro/Estagiário financeiro(chinês/português/inglês)*2

4. CHINT Elétricos América do Sul Ltda

Setor: Indústria de Eletricidade

Local: São Paulo – SP

Gerente de Venda(português/inglês)*3

Gerente de Produtos(português/inglês)*1

Gerente de Marketing(português/inglês)*1

5. XCMG INDUSTRIA DO BRASIL

Setor: Indústria de Fabricação de Máquinas

Local: Pouso Alegre – MG

Tradutor Chinês-Português(chinês/português)*7

Advogado(chinês/português)*1

Gestão de Vendas(chinês/português)*2

Designer de Transmissão de Energia(chinês/português)*1

Designer Elétrico(chinês/português)*1

Designer de Ferramental Produtivo(chinês/português)*1

Designer Mecânico(chinês/português)*3

Gestão de Qualidade e Tecnologia(chinês/português)*1

Financeiro e Contabilidade(chinês/português)*2

Diretor Financeiro Oversea(chinês/português)*1

6. BYD do Brasil Ltda

Setor: Chassi ônibus / Painel Solar

Local: Campinas – São Paulo

Compras Internacional(chinês/português/inglês)*2

Engenheiro(chinês/português/inglês)*3

7. ICBC do Brasil

Setor: Finanças

Local: São Paulo – SP

Operador de transações financeiras(chinês/português/inglês)*1

Financeiro em Geral(chinês/português/inglês)*1

Suporte Técnica(chinês/português/inglês)*1

Liquidação em Geral(chinês/português/inglês)*1

Gerente de Contas(chinês/português/inglês)*1

8. Hanergy do Brasil

Setor: Energia Renovavel

Local: São Paulo – SP

Gerente de Investimento e Financiamento(português/inglês)*1

Gerente de Recursos Humanos(chinês/português/inglês)*1

Gerente de Venda Sênior de E-Commerce(português/inglês)*1

Gerente de Venda de Materiais de Construção de Energia Solar(português/inglês)*2

Gerente de Venda de Canal de Produtos Eletrönicos de Consumo

(português/inglês)*2

Gerente de Marca Senior(português/inglês)*1

Gerente Comercial Senior(português/inglês)*1

9. PANDA DO BRASIL TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

Setor: tecnologia financeira

Local: São Paulo – SP

Gerente Financeiro(chinês/português/inglês)*1

Gerente de Controle de Risco(chinês/português/inglês)*1

Gerente de Serviço de Atendimento ao Cliente(chinês/português/inglês)*1

Analista de Crédito(chinês/português/inglês)*2

Analista de Operações Comerciais(chinês/português/inglês)*2

Analista de Operações de Marketing (chinês/português/inglês)*2

Assistente Financeiro(chinês/português/inglês)*1

Analista de Impostos(chinês/português/inglês)*1

Analista Financeiro(chinês/português/inglês)*1

10. DIDI CHUXING

Setor: Internet

Local: São Paulo – SP

Coordenador de Experiência do Cliente(português/inglês)*1

Analista de Operações(português/inglês)*5

Coordenador de Operações(chinês/português/inglês)*4

Cientista de dados(chinês/português/inglês)*1

Coordenador de Análise de Produtos(chinês/português/inglês)*1

Analista de Negócios(chinês/português/inglês)*3

Backend Engineer Engenheiro de Backend(português/inglês)*6

Engenheiro de Software(português/inglês)*2

Arquiteto de Segurança(português/inglês)*2

11. Huobi Brasil

Setor: Tecnologia

Local: São Paulo – SP

Estágio Operações (chinês/português)*1

Estágio Atendimento ao Cliente(chinês/português)*1

Especialista de Operações(chinês/português)*1

Gerente de Operações (Trader) (português/inglês)*1

Especialista de Marketing(chinês/português)*1

12. Nuctech do Brasil Ltda

Setor: Equipamento de segurança

Local: São Paulo – SP

Assistente de Produção(chinês/português)*2

Assistente Financeiro(chinês/português/inglês)*2

Tecnico em Eletronica(chinês/português/inglês)*1

13. WUHAN FIBERHOME INTERNACIONAL TECNOLOGIAS DO

BRASIL

Setor: Telecomunicação

Local: São Paulo – SP Rio de Janeiro – RJ

Assistente Administrativo (português/inglês)*1

Assistente Financeiro (português/inglês)*2

Assistente de Logística (português/inglês)*1

Especialista de Mercado(português/inglês)*1

14. CPFL ENERGIA

Setor: Energia

Local: Campinas – São Paulo

Secretária Executiva(chinês/português/inglês)*2

Tradutor(chinês/português/inglês)*2

Gestão de Suprimentos(chinês/português)*1

SERVIÇO:

Feira de Recrutamento

Onde: Instituto Confúcio da UNESP, Rua Dom Luis Lasanha, n° 400, Ipiranga, São Paulo – SP

Horário: das 9h às 13h.