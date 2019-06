Empresa tem 100 vagas na Espanha para brasileiros. Não precisa ser fluente

São Paulo – A multinacional GFT Brasil está com vagas de tecnologia da informação exclusivas para profissionais brasileiros em suas unidades de Madri e Barcelona, na Espanha.

A empresa procura por pessoas com experiência entre 5 a 10 anos em desenvolvimento front e back-end e arquitetura de sistemas, como Java. O domínio do espanhol não é um requisito para tentar as vagas.

O processo de seleção será uma pré-seleção dos candidatos no Brasil, que depois serão encaminhados para representantes de RH da Espanha. As inscrições podem ser feitas enviando o currículo até o dia 30 de julho pelo e-mail careerbrasil@gft.com.

Aos contratados, a GFT vai dar auxílio no valor de 3 mil euros para a mudança de país e pagar os custos do visto. No entanto, a empresa não vai oferecer curso de espanhol.

Esta é a terceira vez que a empresa recruta brasileiros para oportunidades na Europa. Segundo Marco Santos, presidente da empresa para o Brasil e América Latina, houve um crescimento na demanda por profissionais de TI com o aumento de projetos ligados à transformação digital, especialmente no setor financeiro.

“Além da contratação de novos colaboradores espanhóis, também estāo procurando candidatos no Brasil por ser um país que conta com excelentes profissionais de TI, com muito conhecimento e rápida adaptação aos projetos”, explica o executivo.