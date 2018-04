Empresa paga para você morar na Islândia e viajar pelo mundo com seu amigo

São Paulo – Morar na Islândia, ganhar 3,3 mil euros de salário (cerca de 14 mil reais), viajar o mundo com tudo pago e criar conteúdo com base nas experiências vividas. Essa é a proposta de trabalho dos sonhos divulgada pela companhia aérea Wow Air. E o melhor: é para levar o melhor amigo junto nessa “aventura”.

O emprego é temporário, por 10 semanas de junho a agosto quando é o verão europeu. Durante este período, os dois amigos selecionados vão ter a chance de conhecer 38 destinos oferecidos pela companhia aérea para fazer um guia digital de viagens para cada cidade.

A missão durante as viagens é coletar em cada um dos lugares informações sobre opções de alimentação e transporte, cultura, vida noturna, belezas naturais e os custos.

O conteúdo produzido – texto, fotos e vídeos- será compartilhado em um vlog e também em redes sociais.

Podem participar da seleção, pessoas do mundo inteiro que tenham domínio de inglês. Ter conta no Facebook é um requisito imposto pela empresa.

Os candidatos podem fazer a inscrição no site Travel Guide Wow Air até o dia 14 de maio e precisam enviar um vídeo de 1 a 2 minutos de duração falando sobre passeios turísticos de sua cidade. Os aprovados serão anunciados no dia 18 de maio. Confira o vídeo, em inglês, com detalhes do projeto: