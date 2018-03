Empresa mais amada do Brasil tem vagas e aceita qualquer formação

São Paulo – A ThoughtWorks , consultoria de tecnologia e desenvolvimento de software que ficou em primeiro lugar no mais recente ranking de satisfação profissional entre grandes empresas feito pelo site Love Mondays, está recrutando para seu programa de entrada na companhia.

Chamado de Desenvolve, o programa tem oportunidades para pessoas interessadas em atuar como desenvolvedoras, analistas de negócios (BA), analistas de qualidade (QA) e designers de experiência (UX) nos escritórios de Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

Não há requisitos de formação na área nem período específico de término da faculdade, basta ter alguma experiência ou ter familiaridade com as habilidades da vaga específica e estar começando a carreira. A empresa não informa o valor do salário dos selecionados, no entanto, no site Love Mondays é possível verificar que um desenvolvedor, por exemplo, ganha, em média, 6,3 mil reais por lá.

As inscrições são feitas pela página do Desenvolve, no site da ThoughtWorks. O programa dura dois anos e começa com treinamento intensivo – na ThoughtWorks University – na Índia ou na China.

Durante cinco semanas, os participantes terão a chance de fazer uma imersão na cultura e entender como é o dia a dia de trabalho na empresa. Para isso, a ThoughtWorks dará aos participantes a possibilidade de mentoria para melhorar o inglês antes da viagem. O mentor acompanha os selecionados durante os dois anos de programa.

A expectativa para essa edição do Desenvolve é contratar 76 pessoas até junho. O processo seletivo é para preencher as turmas de maio, julho e setembro da ThoughtWorks University.

Raquel Liedke, People Partner do programa, informa que a procura é por quem seja apaixonado por tecnologia, apto ao trabalho em equipe e aberto à diversidade. No ano passado, 94% das vagas foram preenchidas por mulheres, pessoas LGBT, pessoas negras ou em vulnerabilidade social, segundo a empresa.