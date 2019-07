Empresa abre vaga cujo trabalho é viajar, comer e beber de graça e postar

São Paulo – O trabalho dura uma semana e consiste em viajar para Gramado com um acompanhante, no Rio Grande do Sul, ir aos melhores restaurantes e bares da cidade e compartilhar tudo nas redes sociais.

O “frila” dos sonhos é proposto pela startup Share Eat, uma plataforma de curadoria gastronômica personalizada, e não é necessário ter experiência prévia profissional com produção de conteúdo. Mas é desejável que o candidato seja usuário avançado de redes sociais e saiba tirar boas fotos.

“A seleção é baseada nas respostas ao formulário, e também olhamos muito para as redes sociais dos candidatos para entender o tipo de conteúdo que eles postam. Esse processo é feito pelos curadores do ShareEat”, diz Diego Fabris, fundador da empresa .

O salário não foi pré-definido. A remuneração será combinada com o candidato selecionado, de acordo com o seu perfil. Os interessados na oportunidade profissional devem se inscrever pelo hotsite da Share Eat até o dia 31 de julho. A disputa promete ser acirrada, até as 12h de hoje, 12 mil pessoas já tinham se candidatado.

O Share Eat dá aos usuários dicas de onde comer e beber em 30 segundos a partir da mistura entre hábitos e preferências dos usuários e curadoria e experts em gastronomia. Após desembarcar em São Paulo, Florianópolis e Bento Gonçalves, a plataforma será expandida para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte já nos próximos meses.