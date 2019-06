Embratur contrata 84 profissionais

Brasília – A EMBRATUR abre processo seletivo para 84 oportunidades, além de 420 vagas para formação de cadastro de reserva. O nível de escolaridade exigido éde nível superior e médio. A remuneração máxima será de 4.834,22 reais.

A Fundação Universa foi a banca escolhida para a organização do concurso. As vagas de nível superior são para os cargos de administrador (5); economista (5), técnico em comunicação social (5), técnico especializado II (19), técnico especializado IV (16) e de nível médio são para agentes administrativos (34).

O concurso será realizada em três fases: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.

As inscrições podem ser feitas no posto de atendimento presencial no período de 10 de novembro a 20 de dezembro de 2010 (exceto sábados, domingos e feriados) na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/ DF.

É possível também se inscrever pela internet de 10 a 20 de dezembrono site da Universa. A taxa de inscrição é de 75 reais para nível superior e 45 reais para nível médio.