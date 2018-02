Embaixada da China promove concurso de redação para brasileiros

A Embaixada da China no Brasil recebe até o dia 31 de julho inscrições para o concurso de ensaios Eu e a China. Realizada em parceria com o China International Publishing Group, a premiação marca o 40º aniversário da política de reforma e abertura do país asiático.

De acordo com a embaixada, o concurso tem o objetivo de aprofundar a amizade entre Brasil e China e “fomentar o intercâmbio humanístico”.

Os autores das duas melhores redações serão premiados com uma viagem à China. Os demais 12 ensaios destacados serão agraciados com produtos eletrônicos.

Os participantes devem elaborar um texto em português, de até 8 mil palavras, descrevendo a relação individual e familiar com a China após a aplicação da política de reforma e abertura e o seu crescimento pessoal e em paralelo com o progresso do país.

Serão aceitas apenas obras individuais, e cada participante só poderá inscrever um ensaio. A obra deve ser original e inédita.

O anúncio dos vencedores está previsto para setembro.

Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no site da Embaixada da China.