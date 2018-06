Em valor de mercado, seleção mexicana inteira não chega a um Neymar

São Paulo – Na próxima segunda-feira, a Seleção Brasileira irá disputar as oitavas de final da Copa do Mundo 2018 com o México. No estádio, teremos jogadores que valem desde 180 milhões euros até 800 mil euros, segundo o site alemão Transfermarkt.

Juntos, os jogadores dos dois times valem mais de 1 bilhão de euros (4,45 bilhões de reais). No entanto, toda a seleção mexicana não chega a um Neymar: o brasileiro mais caro do time é estimado em 180 milhões de euros (802,7 milhões de reais) e juntos, os mexicanos são avaliados em 154,6 milhões euros (689,4 milhões de reais).

O destaque mexicano – e mais valioso – é o jovem de 22 anos, Hirving Lozano, que vale 25 milhões de euros (111 milhões de reais). Com um Neymar, dá para colocar 7 Lozanos em campo.

Quem sabe o que vai acontecer quando os dois se encontrarem no campo? Mesmo com a diferença de valor, os dois marcaram um gol cada na primeira fase do torneio.

Na outra ponta, o jogador Rafael Márquez, de 39 anos, tem o menor valor entre seus colegas, de 800 mil euros (3,5 milhões de reais). O menos valioso do Brasil é o Cássio, que joga no Corinthians, com valor de 4 milhões de euros (17,8 milhões de reais).

Será que teremos uma batalha pelo melhor Jesus? O nosso caçula da seleção, Gabriel Jesus, de 21 anos, vale 80 milhões de euros (356,7 milhões de reais). Já o México tem Jesús Corona, valendo 12 milhões de euros (53 milhões de reais).

Confira o ranking com os cinco maiores jogadores de acordo com seu valor de mercado:

México

Hirving Lozano

–

Valor de mercado: 25 milhões de euros

Idade: 22 anos

Clube em que joga: PSV Eindhoven

Héctor Herrera

–

Valor de mercado: 20 milhões de euros

Idade: 28 anos

Clube em que joga: FC Porto

Chicharito

–

Valor de mercado: 15 milhões de euros

Idade:30 anos

Clube em que joga: West Ham United

Raúl Jiménez

–

Valor de mercado: 15 milhões de euros

Idade: 27 anos

Clube em que joga: SL Benfica

Jesús Corona

–

Valor de mercado: 12 milhões de euros

Idade: 25 anos

Clube em que joga: FC Porto

Brasil

Neymar

–

Valor de mercado: 180 milhões de euros

Idade: 26 anos

Clube em que joga: Paris Saint German

Philippe Coutinho

Philippe Coutinho, após gol contra a Costa Rica Philippe Coutinho, após gol contra a Costa Rica

Valor de mercado: 100 milhões de euros

Idade: 26 anos

Clube em que joga: Barcelona

Roberto Firmino

–

Valor de mercado: 80 milhões de euros

Idade: 26 anos

Clube em que joga: FC Liverpool

Gabriel Jesus

Gabriel Jesus; Seleção Brasileira de Futebol; Copa do Mundo 2018 Gabriel Jesus; Seleção Brasileira de Futebol; Copa do Mundo 2018

Valor de mercado: 80 milhões de euros

Idade: 21 anos

Clube em que joga: Manchester City

Casemiro

–

Valor de mercado: 60 milhões de euros

Idade: 26 anos

Clube em que joga: Real Madrid

Marcelo

O jogador Marcelo, da Seleção Brasileira O jogador Marcelo, da Seleção Brasileira

Valor de mercado: 60 milhões de euros

Idade: 30 anos

Clube em que joga: Real Madrid

Alisson

Valor de mercado: 60 milhões de euros

Idade: 25 anos

Clube em que joga: AS Roma