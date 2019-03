Em escritórios, salários de advogados vão de 3,7 mil a 25,9 mil reais

São Paulo – Com remuneração de 3,7 mil reais, os advogados de nível júnior na área pena empresarial de pequenos escritórios são os que encontram os menores salários iniciais de carreira, segundo o guia salarial da consultoria de recrutamento jurídico Salomon Azzi. Em grandes escritórios, o valor para o cargo de advogado júnior sobe para 4,2 mil reais.

Na outra ponta da escala salarial, advogados experientes na área de mercado de capitais dos grandes escritórios são os mais bem pagos do Brasil, com remuneração fixa de 13,8 mil a 25,9 mil reais. A valorização desse profissional é recente. Segundo especialistas consultados por EXAME, o mercado jurídico vive em 2019 uma reviravolta. Áreas pouco demandadas em 2018, como a de mercado de capitais estão entre as mais promissoras.

O estudo de remuneração considera o nível júnior para quem tem entre um e três anos de carreira, nível pleno para profissionais com experiência de quatro a sete anos e nível sênior para aqueles com mais de sete anos de carreira.

Escritórios pequenos:

Trabalhista:

Advogado Júnior: de R$ 3.900 a R$ 4.800

Advogado Pleno: de R$ 4.500 a R$ 6.500

Advogado Sênior: de R$ 7.000 a R$ 11.000

Contencioso Cível Especializado:

Advogado Júnior: de R$ 4.100 a R$ 5.400

Advogado Pleno: de R$ 4.900 a R$ 8.500

Advogado Sênior: R$ 8.000 a R$ 14.300

Contencioso Tributário:

Advogado Júnior: de R$ 4.000 a R$ 6.200

Advogado Pleno: de R$ 5.100 a R$ 8.900

Advogado Sênior: de R$ 9.000 a R$ 13.000

Consultivo Tributário

Advogado Júnior: de R$ 4.200 a R$ 6.500

Advogado Pleno: de R$ 6.200 a R$ 9.900

Advogado Sênior: de R$ 9.500 a R$ 17.500

Imobiliário

Advogado Júnior: de R$ 3.900 a R$ 5.700

Advogado Pleno: de R$ 5.000 a R$ 8.000

Advogado Sênior: de R$ 8.000 a R$ 14.500

Empresarial / M&A

Advogado Júnior: de R$ 4.200 a R$ 6.100

Advogado Pleno: R$ 6.700 a R$ 9.500

Advogado Sênior: de R$ 8.700 a R$ 17.000

Mercado de Capitais

Advogado Júnior: de R$ 4.500 a R$ 6.700

Advogado Pleno: de R$ 6.200 a R$ 9.500

Advogado Sênior: R$ 9.800 a R$ 18.000

Penal Empresarial

Advogado Júnior: de R$ 3.700 a R$ 5.200

Advogado Pleno: de R$ 6.100 a R$ 8.900

Advogado Sênior: de R$ 9.100 a R$ 14.200

Direito Público

Advogado Júnior: R$ 4.100 a R$ 6.200

Advogado Pleno: de R$ 6.000 a R$ 8.600

Advogado Sênior: de R$ 8.800 a R$ 16.200

Escritórios médios:

Trabalhista

Advogado Júnior: de R$ 3.800 a R$ 5.300

Advogado Pleno: de R$ 6,100 a R$ 9.800

Advogado Sênior: de R$ 9.800 a R$ 14.800

Contencioso Cível Especializado

Advogado Júnior: de R$ 3.900 a R$ 6.000

Advogado Pleno: de R$ 6.100 a R$ 10.000

Advogado Sênior: de R$ 10.000 a R$ 15.000

Contencioso Tributário:

Advogado Júnior: de R$ 4.100 a R$ 6.900

Advogado Pleno: R$ 6.200. a R$ 10.100

Advogado Sênior: de R$ 11.100. a R$ 16.700

Consultivo Tributário

Advogado Júnior: de R$ 4.200 a R$ 6.700

Advogado Pleno: de R$ 6.300 a R$ 11.000

Advogado Sênior: de R$ 12.200 a R$ 18.500

Imobiliário

Advogado Júnior: de R$ 4.100 a R$ 6.200

Advogado Pleno: de R$ 6.100 a R$ 9.500

Advogado Sênior: de R$ 9.800 a R$ 16.300

Empresarial / M&A

Advogado Júnior: de R$ 4.200 a R$ 6.800

Advogado Pleno: de R$ 7.000 a R$ 12.100

Advogado Sênior: de R$ 13.200 a R$ 21.800

Mercado de Capitais

Advogado Júnior: de R$ 4.500 a R$ 7.000.

Advogado Pleno: R$ 6.900. a R$ 11.000

Advogado Sênior: de R$ 11.900 a R$ 20.700.

Penal Empresarial

Advogado Júnior: de R$ 3.900 a R$ 6.000

Advogado Pleno: de R$ 6.900 a R$ 9.300

Advogado Sênior: de R$ 9.500 a R$ 15.500

Direito Público

Advogado Júnior: de R$ 4.200. a R$ 7.000

Advogado Pleno: de R$ 7.500 a R$ 10.100.

Advogado Sênior: de R$ 11.300 a R$ 18.000

Escritórios de grande porte

Trabalhista

Advogado Júnior: de R$ 4.200 a R$ 6.500

Advogado Pleno: de R$ 6,900 a R$ 12,500

Advogado Sênior: de R$ 11.800 a R$ 19.000

Contencioso Cível Especializado

Advogado Júnior: R$ 4.200 a R$ 7.000

Advogado Pleno: de R$ 7.500 a R$ 12.000

Advogado Sênior: de R$ 12.000 a R$ 21.000

Contencioso Tributário

Advogado Júnior: de R$ 4.300 a R$ 7.200

Advogado Pleno: de R$ 6.800 a R$ 10.500

Advogado Sênior: de R$ 12.000 R$ 23.100

Consultivo Tributário

Advogado Júnior: de R$ 4.300 a R$ 7,500

Advogado Pleno: de R$ 7.000 a R$ 12.200

Advogado Sênior: de R$ 13.100 a R$ 25.600

Imobiliário

Advogado Júnior: de R$ 4.200 a R$ 6.900

Advogado Pleno: de R$ 6.800. a R$ 12.000

Advogado Sênior: de R$ 12.100 a R$ 20.000

Empresarial / M&A

Advogado Júnior: de R$ 4.300 a R$ 7.500

Advogado Pleno: de R$ 7.800 a R$ 13.500

Advogado Sênior: de R$ 13.200 a R$ 25.600

Mercado de Capitais

Advogado Júnior: de R$ 4.500 a R$ 7.600

Advogado Pleno: de R$ 7.900 a R$ 14.000

Advogado Sênior: de R$ 13.800 a R$ 25.900

Penal Empresarial

Advogado Júnior: de R$ 4.200 a R$ 7,000

Advogado Pleno: de R$ 6.800 a R$ 12,000

Advogado Sênior: de R$ 12.500 a R$ 22.500

Direito Público

Advogado Júnior: de R$ 4.300 a R$ 7.500

Advogado Pleno: de R$ 7.900 a R$ 14. 000

Advogado Sênior: de R$ 14.500 a R$ 25.200