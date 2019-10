Em cinco meses, você pode virar programador – e o curso vai sair de graça

São Paulo – Junto com a Digital House, o banco Santander lança nesta terça-feira, 15, projeto que oferece 240 bolsas de estudo integrais para formação em uma das carreiras com mais demanda no mercado de tecnologia,

Os programadores web full stack são muito visados por sua versatilidade, conseguindo atuar como front-end e back-end, entendendo tanto da construção de sistemas e bases de dados quanto da criação de interfaces de sites e aplicativos para o usuário. Além disso, é mais difícil encontrar pessoas com esse conjunto amplo de habilidades.

Segundo o diretor acadêmico da Digital House, Edney Souza, essa é uma oportunidade única para quem gosta de tecnologia e deseja mudar de carreira. O curso inteiro tem duração de apenas 5 meses, com turmas começando dia 20, 21 e 24 de janeiro. As aulas são das 14 às 17 horas.

“Todo mundo pode aprender a programar e o projeto vem justamente com a proposta de formar profissionais mais preparados para o mercado, por meio de toda a estrutura que já oferecemos baseada em conhecimentos práticos para lidar com o dia a dia das empresas”, diz Souza.

Pelo site do programa, é possível se inscrever até o dia 14 de novembro. Os candidatos não precisam ter nenhum conhecimento anterior sobre programação, mas precisam ser maiores de 18 anos.

Os candidatos receberão um teste de lógica que deve ser concluído até o final do período de inscrições. Quem acertar 7 ou mais questões passa para a fase seguinte, na qual será aplicado um curso online introdutório sobre programação. Em 28 dias, após concluir as aulas, testes e desafios, serão escolhidos os 240 bolsistas.

Além de aprender linguagens como HTML, CSS, PHP, SQL e JavaScript, os alunos também serão introduzidos a habilidades comportamentais valiosas para a vida profissional, como a construção de portfólio, trabalho em equipe, metodologia ágeis e networking.

No final do programa, os alunos com melhor desempenho serão convidados para participar do processo seletivo do banco Santander. Na Digital House, todos passarão por uma mentoria de carreira, entendendo melhor o futuro da profissão, seu perfil profissional e suas áreas de atuação.