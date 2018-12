Ele conquistou o emprego dos sonhos para viajar e ganhar R$ 100 mil

São Paulo – Com 24 anos, Guilherme Casagrande conquistou o emprego dos sonhos: viajar pelo Brasil por um ano em busca de histórias sobre educação financeira.

Ele venceu quase 7 mil inscritos na seleção do SerasaConsumidor pela vaga com o salário anual de 100 mil reais, que está em sua segunda edição. No ano passado, Débora Mara Bucco passou por 44 cidades brasileiras a procura de histórias da relação do brasileiro com suas finanças.

A partir do dia 11 de dezembro, o jovem de Rio do Sul, Santa Catarina, começará sua jornada no novo emprego. Formado em administração em 2016 pela Unisinos de Porto Alegre, ele terminou seu mestrado há três meses e começou a dar aulas para a graduação e no programa de jovem aprendiz da Faculdade Senac Rio do Sul.

“A carreira de professor foi um novo desafio. Perguntei para uma professora da faculdade que tipo de especialização deveria fazer e ela me incentivou a ir para a sala de aula. Sempre fui apaixonado por educação”, conta ele em entrevista exclusiva para EXAME, apenas meia hora depois de descobrir que conquistara a vaga.

Agora, Guilherme aceitou um desafio ainda maior, ajudando a divulgar iniciativas inovadoras de educação financeira pelo país, buscando histórias e práticas que possam inspirar jovens e professores brasileiros.

“Acredito que a educação pode mudar a vida das pessoas. Estou muito aberto para viver as mais diversas experiências, espero encontrar histórias bacanas de superação pela educação financeira e entender a realidade do nosso país. Quero visitar escolas, um momento chave para a criança aprender o que é poupar e economizar”, comenta ele.

Foi com esse pensamento aberto para novas oportunidades e otimista que Guilherme começou o processo seletivo do Serasa. Ele conta que estava olhando seu feed de notícias nas redes sociais quando se deparou com a matéria do próprio site EXAME sobre a vaga.

“Vi a notícia falando nas inscrições abertas e buscando alguém que gosta de educação e de viajar. Aconteceu tudo muito rápido e agora tenho uma nova jornada pela frente”, diz.

Foi rápido mesmo: as inscrições terminaram no final de outubro, os candidatos responderam um questionário e submeteram um vídeo de 40 segundos sobre educação financeira. Na segunda etapa, todos os inscritos puderam votar nos melhores vídeos.

De quase 7 mil inscritos, a empresa selecionou 17 semifinalistas para entrevistas e dinâmicas de grupo. Depois, os cinco finalistas receberam juntos o anúncio na sexta-feira, 30, de que Guilherme havia sido o escolhido para a vaga.

“Queria destacar a importância dos outros finalistas. Eram pessoas incríveis, muito fora da curva e em momento nenhum tinha certeza de quem seria escolhido”, diz Guilherme.

Ele logo vai cair na estrada, começando por São Paulo. Ele sonhava em viajar e está ansioso para conhecer a região norte do Brasil, curioso sobre descobrir mais sobre sua cultura e hábitos. Quanto ao prêmio de 100 mil reais, ele espera fazer um uso responsável do dinheiro e investir o máximo que puder.

“Minha família sempre teve uma boa relação com economia. No momento que fui morar sozinho e fui pagar minhas conta, fui entender como funciona isso de ser gente grande. Preocupações surgiram e cometi alguns erros. Ainda bem que não me endividei, mas entendi a importância de estar bem orientada quando o consumismo fala mais alto”, diz.

Confira o vídeo que o Guilherme fez sobre educação financeira e impressionou os outros inscritos e os recrutadores do SerasaConsumidor: