Ebserh tem 2,4 mil vagas. Veja mais concursos para ganhar mais de R$5 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

São 2.464 vagas para os níveis médio e superior, divididas em dois concursos O primeiro concurso oferece 804 vagas e é destinado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Já o segundo é para reposição nacional e oferece 1.660 vagas para 36 unidades hospitalares da rede distribuídas nas cinco regiões do país, além da administração central da instituição. Para o concurso nacional, são 533 vagas para médicos em 63 especialidades, 998 vagas para a área assistencial e 129 para a área administrativa.

Salário: até 10.350 reais

Inscrições: até 10 de dezembro. Para o Para o HC-UFU, a inscrição é pelo site da Vunesp Para o concurso nacional, as inscrições ocorrem pelo site do IBFC

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Icém

São 94 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para médico ginecologista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 8.255,00 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Instituto Indec

SP – Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões

São 7 vagas de nível fundamental, médio e superior

Salário: até 5.052,60 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site

SP – Prefeitura de Suzano

São 106 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades para Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Gestor Ambiental, Jornalista, entre outros.

Salário: até 8.774,57 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site do Instituto Consulplan

SP – São Paulo Previdência (SPPrev)

São 91 vagas de nível médio e superior para analista e técnico em gestão previdenciária.

Salário: até 5.384,42 reais

Inscrições: até 13 de novembro pelo site da Fundação Carlos Chagas

SP – Prefeitura de Taubaté

São 8 vagas de nível médio e superior

Salário: até 5.789,29 reais

Inscrições: até 17 de novembro pelo site do Instituto Excelência

SP – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Valinhos (Valiprev)

São 7 vagas de nível médio e superior para agente administrativo, analista de benefícios previdenciários, assistente social, contador e procurador.

Salário: até 8.855,77 reais

Inscrições: até 21 de novembro pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Carapicuíba

São 22 vagas de nível superior. Veja o edital

Salário: até 13.383,80 reais

Inscrições: até 29 de novembro pelo site da RBO

RS – Prefeitura de Esteio

São 25 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: 8.388,60 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da Fundação La Salle

SP – Prefeitura de Maringá

São 56 vagas para os níveis médio, técnico e superior.

Salário: até 5.310,04 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da Fauel

SP – Prefeitura de Piquete

São 61 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: 8.786,21 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site do Instituto IBDO

SP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP)

Uma vaga para professor titutar, especialista nas áreas de Ortodontia e Odontopediatria.

Salário: até 16.454,57 reais

Inscrições: até 13 de março (2020) pelo site

RJ – Prefeitura de Cordeiro

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.500,00 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do Ibam Concursos

MG – Prefeitura de Capetinga

São 14 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro ambiental, técnico de informática, cirurgião dentista.

Salário: até 14.017,18 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do Conscamweb

MG – Universidade Federal de Juiz de Fora

São 14 vagas de nível superior.

Salário: 20.530,01 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site da universidade

MG – Prefeitura de Rio Piracicaba

São 67 vagas de nível fundamental, médio e superior para médico, psicólogo, professor de geografia, entre outros.

Salário: até 12.826,79 reais

Inscrições: até 25 de novembro pelo site do Instituto IADHED

MG – Prefeitura de Ipuiúna

São 58 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.031,23 reais

Inscrições: até 28 de novembro pelo site do Imam

MG – Câmara de Montes Claros

São 13 vagas de nível médio e superior. Há vagas para analista, para controlador,

Salário: 8.783,53 reais

Inscrições: até 3 de dezembro pelo site da Cotec

PR – Prefeitura de Tibagi

São 37 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, dentista, fiscal tributário, entre outros.

Salário: até 17.065,04 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Cambé

São 20 vagas de nível médio e superior para cargos como médico plantonista pediatra, professor de artes e enfermeiro.

Salário: até 9.678,23 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Instituto UniFil

PR – Prefeitura de Tapejara

São 35 vagas de nível médio e superior com oportunidades para professor, médico plantonista, farmacêutico e enfermeiro.

Salário: até 15.940,97 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site da Faculdade Alfa

PR – Prefeitura de Marilena

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: 6.828,27 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site do Instituto Unifil

PR – Prefeitura de São Jorge do Patrocínio

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fonoaudiólogo, bioquímico, educador ambiental, entre outros.

Salário: até 14.785,88 reais

Inscrições: até 24 de novembro pelo site do Ruffo Concursos

PR – Prefeitura de Nova Laranjeiras

São 32 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para assistente social, médico, psicólogo, professor.

Salário: até 11.886,28 reais

Inscrições: até 28 de novembro pelo site Concursos FAU

SC – Prefeitura de Mafra

São 9 vagas de nível superior, com oportunidades para pedagogo, médico, nutricionista, entre outros.

Salário: até 12.750,01 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura de Arvoredo

São 15 vagas de nível fundamental, médio e superior, como enfermeiro e médico ginecologista.

Salário: até 6.374,40 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do Ioplan

SC – Prefeitura de Taió

São 26 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para procurador municipal, médico clínico, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 13.086,10 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site do NBS Provas

SC – Prefeitura de Porto Belo

São 199 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para bibliotecário, arquiteto, engenheiro civil, entre outros.

Salário: até 5.719,32 reais

Inscrições: até 13 de novembro pelo site

SC – Prefeitura de Itapiranga

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para professor de língua estrangeira, psicólogo, entre outros;

Salário: até 18.444,39 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site

SC – Prefeitura de Guabiruba

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: 11.671,39 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site da FURB

SC – Prefeitura de Saltinho

São 5 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 16.233,30 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da consultoria GS

SC – Prefeitura de Xavantina

São 10 vagas de nível fundamental, médio e superior, com o oportunidades para Auditor de Controle Interno, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Odontólogo.

Salário: até 5.885,89 reais

Inscrições: até 25 de novembro pelo site

SC- Consórcio Interfederativo Santa Catarina

São 17 vagas de nível médio e superior para contratação temporária de analistas e de técnicos

Salário: até 5.800 reais

Inscrições: até 29 de novembro pelo site Fepese

SC – Prefeitura de Laguna

São 51 vagas de nível médio e superior com cargos como nutricionista, naturóloga, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 9.210,60 reais

Inscrições: até 27 de novembro pelo site da UNESC

RS – Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul

São vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para engenheiro de segurança de trabalho, contador e psicólogo.

Salário: até 8.483,00 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Caxias do Sul

São 33 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para médicos de diversas áreas.

Salário: até 12.579,23 reais

Inscrições: até 10 de novembro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Pinhal Grande

São 8 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal ambiental, professor de ciências, médico, entre outros.

Salário: até 7.011,90 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Alto Feliz

São 11 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Há vagas para professor, médico, enfermeiro, entre outras.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 22 de novembro pelo site da Objetivas

RS – Prefeitura de Novo Xingu

São 18 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para fisioterapeuta, enfermeiro, médico, engenheiro civil, nutricionista, entre outros.

Salário: até 7.585,80 reais

Inscrições: até 26 de novembro pelo site Sigma

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura de Gouvelândia

São 136 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para profissional de magistério, procurador e outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 10 de novembro pelo site

GO – Prefeitura de Gameleira de Goiás

São 51 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para médico, advogado, controlador interno, cuidador, entre outros.

Salário: até 5.132,77 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site

GO – Prefeitura de Santo Antônio da Barra

São 35 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, psicólogo, nutricionista, professor, odontólogo, médico, entre outras.

Salário: até 7.400,00 reais

Inscrições: até 24 de novembro pelo site pelo site Ganzarolia

MT – Prefeitura de Marcelândia

São 12 vagas de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.808,75 reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do KLC Concursos

MT – Prefeitura de Itaúba

São 25 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para vigia, zeladora, apoio administrativo educacional, técnico de enfermagem, bioquímico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, professor e químico.

Salário: até 6.597,42 reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site da prefeitura

MS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul UEMS

São 20 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para assistente social, revisor, bibliotecário.

Salário: até 6.911,41 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site da Fundação Fapems

MS – Prefeitura de Amambai

São 84 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro elétrico, arquiteto, fiscal municipal, entre outros.

Salário: até 6.973,41 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site da Faculdade Alfa

MS – Prefeitura de Japorã

São 139 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, gestor ambiental, nutricionista, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site da Faculdade Alfa

MS – Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul (TJ – MS)

São 10 vagas de nível superior para juiz substituto

Salário: 27.363,98

Inscrições: até 3 de dezembro pelo site FCC

NORTE E NORDESTE

AP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap)

São 14 vagas de nível superior para docentes.

Salário: até 10.074,18 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site

AP – Assembléia Legislativa do Estado do Amapá

São 129 para os níveis médio e superior.

Salário: 11.395,01 reais

Inscrições: até 12 de novembro pelo site Concursos FCC

BA – Prefeitura de Candeias

São 503 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para engenheiro civil, engenheiro florestal, diretor de arte, entre outros.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site Suprema Concursos

BA – Polícia Militar da Bahia

São 17 vagas de nível superior para médicos e odontólogos.

Salário: até 7.164,19 reais

Inscrições: até 26 de novembro pelo site do IBFC

CE – Prefeitura Municipal de Quixeramobim

São 177 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, engenheiro ambiental, contador, entre outros.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Consulpam

CE – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

São 9 vagas de nível médio e superior para cargos como contador e assistente administrativo.

Salário: até 6.181,92 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site do Consulpam

CE – Prefeitura de Sobral

São 18 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.583,67 reais

Inscrições: até 14 de novembro pelo site

CE – Prefeitura de Senador Pompeu

São 68 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para Procurador Assistente Municipal, Psicopedagogo, Fiscal de Tributos, entre outros.

Salário: até 10.005,00 reais

Inscrições: até 21 de novembro pelo site da consultoria Consulpam

CE – Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

São 1.568 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para arquiteto urbanista, engenheiro florestal, bibliotecário, entre outros.

Salário: até 6.813,18 reais

Inscrições: até 23 de novembro pelo site

CE – Prefeitura de São Luís do Cur

São 119 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Veja edital

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 3 de dezembro pelo site Funcepe

PA – Tribunal de Justiça do Pará

São 200 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para o cargo de analista judiciário em diversa carreiras, como Arquitetura, Engenharia Elétrica, Direito e Ciências Contábeis.

Salário: até 10.166,75 reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da Cebraspe

PE – Prefeitura Municipal de Orobó

São 160 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professore e médicos de diversas áreas.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 6 de novembro pelo site do Contemax Consultoria

PE – Prefeitura de Orobó

São 173 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 10 de novembro pelo site Contemax Consultoria

SE – Prefeitura de Cristinápolis

São 220 vagas para os níveis fundamental, médio e superior., divididas em dois editais: um para área de saúde e um para área de cidadania, trabalho e assistência social.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 28 de novembro pelo site Fundatec

RO – Prefeitura de Seringueiras

São 58 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro agrônomo, fiscal de obras, intérprete de Libras, fisioterapeuta, entre outros.

Salário: até 8.393,08 reais

Inscrições: até 10 de novembro pelo site do Ibade

RO – Prefeitura de São Felipe D’Oeste

São 24 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para contador, engenheiro agrônomo, nutricionista, entre outros.

Salário: até 6.123,90 reais

Inscrições: até 17 de novembro pelo site do Ibade

RO – Prefeitura de Vilhena

São 246 vagas de nível fundamental, médio e superior para cargos como advogado, biomédico, arquiteto e engenheiro ambiental.

Salário: até 6.615,00 reais

Inscrições: até 24 de novembro pelo site do Ibade

MA – Prefeitura de Davinópolis

São 36 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para engenheiro civil, médico veterinário e coordenador pedagógico.

Salário: até 5.685,00 reais

Inscrições: até 18 de novembro pelo site do Instituto Legatus

PI – Prefeitura de Floresta do Piauí

São 28 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para arquiteto, procurador municipal, nutricionista, entre outros.

Salário: até 10.200,00 reais

Inscrições: até 7 de novembro pelo site do Crescer Concursos

PI – Prefeitura de Porto Alegre do Piauí

São 40 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para professor de português, bioquímico, entre outros.

Salário: até 5.568,11 reais

Inscrições: até 8 de novembro pelo site do CONSEP

PI – Prefeitura de Milton Brandão

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para enfermeiro, psicólogo, assistente social, entre outros.

Salário: até 6.300,00 reais

Inscrições: até 11 de novembro pelo site do Crescer Concursos

PI – Prefeitura de Oeiras

São 93 vagas de nível fundamental, médio e superior com cargos como fiscal de meio ambiente, assistente social, educador físico e médico psiquiatra.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 19 de novembro pelo site do Crescer Concursos

PI – Prefeitura de Pau d’Arco

São 45 vagas de nível fundamental, médio e superior com oportunidades para fiscal de tributos, bibliotecário, médico, entre outros.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 20 de novembro pelo site O Certame

PI – Prefeitura de Lagoa do Piauí

São 37 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para fiscal de tributos, assistente social, dentista, entre outros.

Salário: até 6 mil reais

Inscrições: até 28 de novembro pelo site do Crescer Concursos

TO – Prefeitura de Colinas

São 598 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, veterinário, pedagogo, entre outros.

Salário: até 13.845,98 reais

Inscrições: até 1 de dezembro pelo site do Idib

