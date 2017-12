É verdade que existe a palavra “boas-festas”, com hífen?

Por meio de uma das minhas mídias sociais, envia o leitor a seguinte pergunta:

“É verdade mesmo que existe a palavra BOAS-FESTAS, com hífen?”

Com uma rápida consulta ao VOLP (o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa) e a qualquer dicionário da Língua Portuguesa, encontramos esse substantivo feminino plural hifenizado.

As BOAS-FESTAS significam o cumprimento utilizado no período do Natal e do ANO-NOVO.

A fim de maior compreensão, lembre-se de que um dos papéis do hífen está na formação de novos vocábulos, novas expressões, dando-lhes novos sentidos. Vamos a alguns pares que evidenciam o papel desse “sinalzinho”:

AR CONDICIONADO (a substância que respiramos, literalmente condicionada)

AR-CONDICIONADO (o aparelho responsável por condicionar o ar)

ANO NOVO (os novos doze meses, um novo ano)

ANO-NOVO (a virada do ano, que ocorre à meia-noite do dia 31 de dezembro)

CACHORRO QUENTE (o animal com temperatura corpórea mais alta do que o comum)

CACHORRO-QUENTE (o lanche composto por pão, salsicha e molho)

Sendo assim, surge um desafio: quando se chega a este período do ano, o período da “festança” e do fim do ano, devemos utilizar ou não o hífen?

Basta retornarmos ao raciocínio acima, pois se quisermos desejar um ano inteiro novo repleto de muita felicidade, usaremos FELIZ ANO NOVO. No entanto, se a intenção for o desejo de uma virada de ano intensa (o que acho mais óbvio nesta época de dezembro), o hífen virá nas inúmeras mensagens que grafamos: FELIZ ANO-NOVO!

É assim a ideia de BOAS-FESTAS: não apenas o desejo de que existam festas meramente boas, mas sim o cumprimento tradicional relativo ao período de fim de ano. Desejar BOAS-FESTAS, com hífen, é abarcar o período natalino, o período do renascimento, da mudança de tempo.

O hífen em BOAS-FESTAS revela ser essa uma expressão diferente, especial, sacramentada em nosso vocabulário. Por isso, já repleto de amor, paz e gratidão, desejo-lhes BOAS-FESTAS!

Até o ano que vem!

