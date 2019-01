E se a PepsiCo desse 100 mil dólares para você?

São Paulo – A PepsiCo quer saber: qual será a próxima grande tendência para alimentos e bebidas? Com o desafio global “Dare to do More”, a empresa convida jovens talentos do mundo todo para contribuir com suas ideias mais inovadoras.

Em 12 semanas, os universitários e recém-formados que se inscreverem no desafio vão buscar responder a questão: se a empresa te desse 100 mil dólares para desenvolver a próxima tendência na área, qual seria o seu foco e como você levaria sua ideia para o mercado?

É uma abordagem diferente para atrair e reter talentos, e a empresa espera identificar as pessoas mais empreendedoras e brilhantes no mercado.

Para participar da atividade, os candidatos devem ter no mínimo 21 anos e no máximo três anos de experiência profissional. Também é necessário ter inglês fluente.

Os interessados podem realizar as inscrições pelo site Dare To Do More até o dia 10 de fevereiro.

Segundo o vice-presidente de Recursos Humanos da PepsiCo Brasil, Mauricio Pordomingo, a indústria está mudando e ter novas abordagens é muito importante. O desafio será uma maneira de abrir a empresa para as propostas dos jovens e também para eles iniciarem suas carreiras.

“Esperamos que a competição e as ideias sejam ousadas”, afirmou ele.

Após a inscrição, o candidato terá acesso a um aplicativo de aprendizagem com conteúdos sobre a empresa e seus produtos. A partir do dia 11 de fevereiro até 10 de março, todos podem apresentar suas ideias.

Na etapa final, as melhores ideias serão selecionadas e os jovens vão trabalhar com mentores de negócios para preparar e ajustar suas propostas finais.

O vencedor vai ganhar uma viagem para Nova York. onde vai encontrar outros premiados do mundo, e apresentar seu projeto para o CEO Global, Ramon Laguarta, e outros líderes da companhia.

Todos os finalistas vão receber a oferta de uma entrevista de emprego na PepsiCo. O segundo lugar vai ganhar uma GoPro HERO7 Black e o terceiro, um Google Home Mini. Para mais informações e inscrições, acesse o site.