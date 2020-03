É preciso repensar rapidamente os métodos de trabalho, diz Sofia Esteves

O futuro pós-pandemia de covid-19 é incerto. Mas, por enquanto, é importante saber lidar com as novas formas de trabalho e se manter produtivo.

“A única certeza que a gente já tem é que o mundo nunca mais será como antes”, disse Sofia Esteves, fundadora do grupo Cia de Talentos e especialista em gestão de pessoas nesta quinta-feira, 26, na série exame.talks

Este momento desafia as empresas a entender como aprender a trabalhar com pessoas e cenários diversos.

Na Cia de Talentos, até hoje de manhã só havia 1.8% de cancelamento de trabalhos de empresas por estarem afetadas por essa crise.

Segundo Sofia, antes as empresas priorizavam cortar as pessoas, mas agora elas primeiro entendem melhor o tamanho da crise e depois buscam outras alternativas ao invés das demissões.

Muitas empresas tiveram a necessidade de sair correndo para entender como trabalhar em home office. “Setores fabris, por exemplo, mostraram pouca experiência e infraestrutura para isso’, afirma.

A experiência positiva do trabalho nesse formato pode gerar um efeito de enxugamento dos espaços físicos de trabalho. “É um método de trabalho que veio para ficar”, diz.

Dicas para o home office

É preciso entender qual é o local ideal da casa para se transformar em um escritório, seja uma escrivaninha ou um espaço para receber as coisas de trabalho.

É importante também tirar o pijama e colocar uma roupa confortável para o trabalho.

Entender as prioridades ao longo dos dias é uma forma de não se perder e de conseguir desenvolver uma disciplina.

Os líderes não precisam marcar reuniões a todo momento, pois isso afeta a produtividade dos funcionários.

Neste momento, a união, mesmo à distância é fundamental. As reuniões e mensagens podem ser iniciadas com uma simples pergunta: “Como vocês está?”

Não esqueçam do seu momento de lazer.

Competências de trabalho fundamentais

As competências essenciais dos funcionários mudam ao longo dos anos. Na onda atual, os valores do profissional devem estar alinhados com os da empresa. Veja outras competências necessárias: