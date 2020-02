É certo escrever “reúso” da água? Professor de português tira dúvida

A questão hídrica, em São Paulo, tem sido muito presente nos noticiários. Com isso, a expressão “uso consciente da água” é lema de várias campanhas ambientais.

No entanto, graças a muito avanço, já se fala muito em “reúso” da água. O termo contemporâneo já está registrado no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Deve ser “reúso” acentuado graficamente?

Certamente, você se lembra da regra dos famosos hiatos de “i” e “u”, não? Que tal uma breve revisão?

De acordo com as nossas regras ortográficas, os hiatos formados por “i” e “u”, tônicos, acompanhados ou não de “s”, devem vir com o acento agudo. Alguns são os exemplos mais comuns: “saída, saúde, faísca, aí, país, Piauí etc.”

Caso “i” ou “u” formem ditongos (encontro da vogal e semivogal), nada de acento nas citadas vogais, como em “coisa, Neusa, tesoura” .

Voltemos ao caso de “reúso” e façamos a divisão silábica: RE-Ú-SO. Destaquemos, aqui, a vogal “u”, formando hiato (isolada) e tônica. Conclusão: o acento gráfico deve existir sim.

Rapidamente, ao ouvir o polêmico termo deste texto, pelo rádio, pensei em um didático exemplo. Pronuncie a frase abaixo, em voz alta:

“Dona NEUSA pede ao Governo o REÚSO da água.”

Ah! Quanto a um possível hífen? A Academia Brasileira de Letras, seguindo a tradição da Língua, manteve o prefixo “re” sem hífen, mesmo quando seguido de “e” ou “h”: “reedição, reedificar, reeleição, reescrita, reidratar”.

Seguindo a linha da sustentabilidade ambiental e ortográfica, divulguemos a importância do REÚSO da água.

Um grande abraço, até a próxima

