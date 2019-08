Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Timóteo (MG) – Em uma empresa com mais de 2.500 funcionários, é comum encontrar diferentes gerações trabalhando juntas. Mas os conflitos entre os mais experientes e quem dá os primeiros passos na carreira não são um problema na fabricante de aços Aperam, uma vez que a companhia se mantém antenada com essas diferenças.

Em 2016, realizou o projeto Escutando Gerações com o objetivo de preparar os líderes para os desafios do trabalho em equipe. Outro destaque é o projeto BoostUp!, game no qual os funcionários criam avatares para, dentro de um ambiente virtual, sugerir e desenvolver novas ideias nas áreas de segurança, bem-estar, consumo de energia, agilidade e redução de custos.

As melhores ideias são apresentadas na Bélgica, e os times podem desenvolver os projetos com orçamento da empresa.

“Somos familiarizados com a linguagem dos games e o BoostUp! tornou esse processo de inovação mais dinâmico e natural”, diz um empregado.

Com trilha de carreira estruturada, o jovem sabe os caminhos que deve percorrer para a ascensão profissional. “Todo mês as promoções são divulgadas na intranet. Isso é um incentivo para buscarmos nossa promoção, que também vai chegar”, afirma um funcionário. brasil.aperam.com



PONTOS POSITIVOS

Os jovens são submetidos a diversos treinamentos, e a avaliação de desempenho mede o conhecimento adquirido. Quando a capacitação é mais técnica, eles são submetidos a um teste para avaliar a absorção do conteúdo.

PONTOS A MELHORAR

A empresa não conta com programa de trainee formalizado. Atualmente, há apenas o programa de estágio para estudantes de nível técnico e superior, com duração de um ano (pode ser prorrogado por até dois anos).