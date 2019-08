Dony De Nuccio pede demissão da Globo após polêmica milionária

São Paulo – Nesta quinta-feira, o jornalista Dony De Nuccio, apresentador do Jornal Hoje, da Rede Globo pediu demissão após ser revelada polêmica sobre seu envolvimento em negociações milionárias entre sua empresa de comunicação e clientes.

Segundo o portal Notícias da TV, o âncora teria faturado R$ 7 milhões com vídeos e palestras produzidos para o Banco Bradesco ao longo de dois anos. A atividade feriu seu contrato e os princípios editoriais da Globo.

Os pagamentos foram feitos para a empresa Prime Talk, a qual ele abriu em 2017 junto com o comentarista Samy Dama, que foi demitido pela Globo na semana anterior.

Em mensagem para o Ali Kamel, diretor-geral de jornalismo da emissora, De Nuccio admitiu que suas ações contrariaram o código de conduta da empresa e que ele se envolveu em “serviço pontual que pode ser interpretado como assessoria de imprensa”.

Anteriormente, ele havia negado a participação direta nas negociações, mas em email compartilhado pelo Notícias da TV, o apresentador conversa com Glaucimar Petivcov, diretora-executiva do Bradesco, sobre contrato de R$ 60 milhões por um serviço.

Pelo código de ética da emissora, os profissionais não podem usar seus cargos e influência para obterem vantagens pessoais. Até o momento, o jornalista havia sido repreendido, mas seguia no seu cargo. Hoje, dia 1º, seu pedido de demissão foi aceito.

“Frente à recente onda de ataques que venho sofrendo, e com indícios de criminosa invasão de computadores, arquivos e mensagens, procurei vasculhar o histórico de dois anos de emails enviados por mim enquanto cumpria função na empresa. De fato, na esmagadora maioria das vezes, eu não tratava de valores com contratantes. Mas, em algumas circunstâncias pontuais, e das quais eu sinceramente não me recordava, há sim menção a cifras e projetos.”, escreveu o jornalista em trecho de seu email de demissão revelado pelo site.

Em posicionamento oficial para o site, a Globo informou que irá informar em comunidade a revisão do seu código, deixando mais claro como os jornalistas devem agir diante de convites de empresas, “levando em conta a era digital em que vivemos”.