Don’t need no education? Aprenda inglês com esta música do Pink Floyd

O inglês tem uma característica bastante peculiar para nós brasileiros em relação a frases negativas. Para começar, há duas formas diferentes para dizer NÃO em inglês. São elas:

NO que é o oposto de YES.

NO também significa nenhum, nenhuma.

NOT, usado nas frases negativas junto com o verbo TO BE, os auxiliares DO, DOES, DID, WILL, WOULD, HAVE, HAS, HAD e os verbos modais CAN, COULD, SHOULD, MAY, MIGHT.

Para negar ainda existem termos, como: NEVER (nunca), HARDLY (mal), NOBODY (ninguém), NO ONE (ninguém), NOTHING (nada), NOWHERE (nenhum lugar), NO LONGER (não mais).

Não haveria problemas se fosse só isso envolvendo frases negativas em inglês. A lógica para esta estrutura gramatical é matemática: quando negamos duas vezes, a segunda negativa anula a primeira, transformando a frase numa afirmativa:

(-) x (-) = (+)

Ao ouvir alguém dizer: “Eu não sei nada.” Entendemos que a pessoa não tem conhecimento algum em português. Porém, quando traduzimos para o inglês não dizemos: “I don’t know nothing”, dizemos: “I don’t know anything” ou “I know nothing”.

Outros exemplos de Double Negative:

Eu não vejo nenhuma saída.

I don’t see any way out.

I see no way out. (outra possibilidade)

Ele não como nenhuma fruta.

He doesn’t eat any fruit.

He eats no fruit.

Apesar de não ser considerada Standard English (Inglês Padrão), a Double Negative (Negativa Dupla) é comum na linguagem coloquial e é possível ouvi-la em filmes, músicas e em conversas bem informais. Todos os idiomas têm a norma culta e a coloquial e temos de ter o conhecimento para saber usar essas estruturas classificadas como Standard e Nonstandard, ou seja, os níveis de formalidade.

Em uma entrevista de emprego você não usa vocabulário e estruturas gramaticais que sejam Nonstandard porque irá prejudicar, com certeza, a sua continuidade no processo seletivo.

Em alguns casos como da música Another Brick in the Wall, da banda Pink Floyd, é uma licença poética para enfatizar a intenção de negação da ideia:

We don’t need no education

We don’t need no thought control

Nós não precisamos de nenhuma educação

Nós não precisamos de nenhum controle de pensamento

I don’t need no arms around me

And I don’t need no drugs to calm me

Eu não preciso de nenhum braço me segurando

E eu não preciso de nenhum remédio/ droga para me acalmar

Para acompanhar a letra e ouvir esse clássico do rock, acesse o site e assista ao vídeo depois do exercício.

Agora vamos praticar!

Para isso, reescreva essas frases segundo a norma culta do inglês:

He ain’t saying nothing. I don’t need no help. She didn’t see nobody. I didn’t do nothing. She doesn’t let none of her students use the cell phone in class. I didn’t hear nothing. She never danced with nobody. He wasn’t called for no job interview. I don’t have no previous experience.

Respostas

He isn’t saying anything. / He is saying nothing. I don’t need any help. / I need no help. She didn’t see anybody. / She saw nobody. I didn’t do anything. / I did nothing. She doesn’t let any of her students use the cell phone in class. / She lets none of her… I didn’t hear anything. / I heard nothing. She never danced with anybody. He wasn’t called for any job interview. / He was called for no job interview. I don’t have any previous experience. / I have no previous experience.

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC. Coautora do Guia Corporativo Política de Treinamento para RHs e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Organizadora do Sarau Conversar na Livraria Martins Fontes.