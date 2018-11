Don’t give up: teste seu conhecimento de inglês com 7 phrasal verbs

Você se lembra das phrasal verbs em inglês? São aquelas construções em que combinamos um verbo e uma partícula (que pode ser uma preposição, um advérbio, etc) e temos um significado completamente diferente do esperado.

O verbo give, por exemplo, terá muitos significados diferentes dependendo da combinação que você fizer. Por isso, é muito importante que você saiba exatamente o que está falando e em qual contexto, para não cometer nenhum erro.

Você consegue adivinhar qual é a combinação correta para completar as frases abaixo? Se precisar de uma ajuda, pode olhar no final do quiz.

Give away

to give something that you don’t want or need anymore

Give back

to return something

Give in

to surrender

Give off

to emit (light, energy, heat, scent, etc)

Give out

to distribute

Give up

to stop making an effort to do something

Give up on

to lose faith or stop believing in something or someone