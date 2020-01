Dona do Outback abre programa de estágio para estudantes de qualquer curso

São Paulo – A Bloomin’ Brands, detentora dos restaurantes Outback e Abbraccio, abriu seu programa de estágio e procura estudantes para atuar no escritório da empresa em São Paulo.

Com vagas em diversas áreas, o único pré-requisito do programa é estar matriculado em qualquer curso superior com previsão de formatura para dezembro de 2021.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro pelo site do Kenoby. A seleção será em três etapas: testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas.

Os estudantes contratados terão um desenvolvimento intenso, com integração nos restaurantes, programa de mentoria, rotatividade em diferentes áreas e conversas individuais com o presidente do grupo e diretores.

Assim, a empresa procura talentos com grande vontade de aprender, inovadores e apaixonadas por desafios. No final do estágio, existe a possibilidade de contratação.

“Somos uma empresa que acredita no potencial da nova geração e queremos fazer a diferença na carreira dessas pessoas, compartilhando nossas experiências, histórias e sonhos”, afirma Tatiana Tafuri, diretora de Gestão de Pessoas da Bloomin’ Brands no Brasil.

Embora o valor da bolsa não seja divulgado, a Bloomin’ Brands oferece alguns benefícios interessantes, como desconto nos restaurante, frutas todo dia no escritório e liberdade para usar roupas mais casuais.

Também é oferecido vale-refeição, auxílio transporte e assistência médica.