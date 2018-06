Dona do iFood recruta profissionais de TI para dar treinamento de graça

São Paulo – Com centenas de vagas de trabalho para engenheiros e desenvolvedores, a Movile, dona do iFood, está selecionando profissionais da área de TI para dar um curso gratuito sobre tecnologia mobile.

As inscrições vão até o dia 1º de julho e o objetivo é capacitar desenvolvedores de tecnologia Android, iOS e Backend de nível pleno e sênior.

As aulas, aos sábados entre 14 de julho e 4 de agosto, somam 32 horas de treinamento presencial no escritório do iFood, em Campinas (SP). Os professores são especialistas do mercado e os alunos também participam de desafios online entre uma aula e outra.

São 45 vagas ao todo e o treinamento, chamado de Movile Next, é composto por três turmas simultâneas (Android, iOS e Backend) de 15 alunos, no máximo.

De acordo com o regulamento, para se candidatar é preciso ter no mínimo quatro anos de experiência profissional e prática na área e conhecimento intermediário ou avançado no tema de estudo escolhido. O processo seletivo terá avaliação de perfil e testes de nivelamento. As inscrições podem ser feitas pelo site Movile Next.

Empresa vai recrutar 600 profissionais até março de 2019

O grupo Movile cresce 60% ao ano há seis anos, muito por conta de fusões e aquisições. Além de seu app mais famoso o IFood, o grupo é hoje em dia é dono de marketplaces e aplicativos como Playkids, Maplink, Rapiddo Entregas.

Com 1.600 funcionários e 15 escritórios em sete países. A promessa da empresa é contratar mais 600 engenheiros desenvolvedores, justamente focados nas áreas dos cursos oferecidos. Veja como se candidatar às vagas na Movile aqui.

SERVIÇO:

Data: 14, 21, 28/07 e 04/08

Inscrições: até 1º de julho pelo site Movile Next

Local do curso: escritório do IFood em Campinas: Rua Jasmin, 660.