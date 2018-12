Dona do iFood lança curso gratuito com chance de conquistar vagas

São Paulo – No mundo da tecnologia, as mudanças acontecem rapidamente. Em um mês, por exemplo, você pode entrar em uma das carreiras mais quentes do mercado: o desenvolvimento backend.

Essa é a proposta do AceleraDev Movile: em quatro semanas de curso gratuito, a dona do iFood oferece uma formação na área de desenvolvimento de software, com foco na linguagem Java, e chance de contratação nas empresas do grupo Movile.

As inscrições começaram no dia 28 de novembro pelo site da Code:Nation, startup de aprendizado em tecnologia, e exige que os candidatos completem dois desafios para conquistar sua colocação entre as 90 vagas em São Paulo, Recife e Porto Alegre.

Em parceria com a startup, a proposta do grupo é compartilhar conhecimento em desenvolvimento backend, a programação por trás de páginas, bancos de dados e aplicações na internet. Além da inscrição, quem tem interesse em participar das turmas deve completar dois desafios até um prazo, que muda de acordo com cada cidade. O primeiro prazo é para Porto Alegre, no dia 1º de janeiro.

Depois, serão analisados os perfis profissionais dos inscritos e como se saíram nos desafios. Não existe uma nota, mas será gerado um ranking e os primeiros 50 participantes de cada local serão chamados para essa segunda fase. Para cada cidade, 30 pessoas serão selecionadas para o AceleraDev.

No fim do curso, os alunos podem ser selecionados para trabalhar nas empresas do grupo, como iFood, Sympla, PlayKids, Rapidoo e Apontador.

Os participantes também terão a ajuda e mentoria de profissionais da Movile na área de TI, como o CTO (Chief Technology Officer) do iFood Flávio Stecca, os coordenadores de TI do iFood e Wavy, Tayguer Onofre e Eiti Kimura, e o engenheiro de software do iFood Felipe Santos.

Veja as datas e prazos do programa e as páginas de inscrições para cada cidade:

Serviço

Porto Alegre – RS

Inscrições e desafios: até 1º de janeiro às 23h59 pelo site

Avaliação de candidatos: 2 de janeiro a 11 de janeiro

Programa e vagas: 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Recife – PE

Inscrições e desafios: até 13 de janeiro às 23h59 pelo site

Avaliação de candidatos: 14 de janeiro a 25 de janeiro

Programa e vagas: 2 de fevereiro a 23 de fevereiro

São Paulo – SP

Inscrições e desafios: até 27 de janeiro às 23h59 pelo site

Avaliação de candidatos: 28 de janeiro a 8 de fevereiro

Programa e vagas: 16 de fevereiro a 16 de março