Dona do iFood e mais 15 empresas têm quase 1.000 vagas abertas

São Paulo – Com a expansão das fintechs e outros negócios digitais, a área de tecnologia está rendendo oportunidades de emprego para os brasileiros. Empresas como a Locaweb, Creditas, Movile, Peixe Urbano e MaxMilhas procuram aumentar suas equipes até o final do ano.

O mercado de trabalho para profissionais de TI está em alta, uma tendência observada por especialistas consultador por EXAME no começo do ano. Em quase todas as empresas, há oportunidades para desenvolvedores e programadores de diferentes níveis e especialidades.

As empresas listadas também procuram complementar suas equipes de outras áreas, como marketing, comercial e recursos humanos. Segundo o CEO da Locaweb, Fernando Cirne, a empresa abre em média cerca de 300 vagas por ano, principalmente para os desenvolvedores e atendimento ao cliente.

“Estamos sempre procurando profissionais que tenham ideias inovadoras e vontade de crescer para complementar nossas equipes, construindo a expansão da empresa juntos”, disse ele.

Confira as empresas com vagas abertas. São quase mil oportunidades:

Grupo Locaweb

Com mais de 1,2 mil funcionários, 300 mil clientes e 15 mil desenvolvedores parceiros, a empresa tem 27 vagas aberta em São Paulo, Marília e Curitiba. Os cargos vão de estágio e aprendiz até analista de marketing, engenheiro de software e líder de UX. Todas as oportunidades estão no site da Kenoby.

Creditas

A fintech começou o ano com 500 funcionários, já chegou até 700 e pretende atingir o marco de mil funcionários até o final do ano. No momento, eles têm 20 vagas abertas para diversas áreas, como recursos humanos, comercial, marketing e tecnologia. A candidatura pode ser feita pelo site da Kenoby.

Matera

A empresa tem 40 vagas nas áreas de Desenvolvimento, Comercial e Financeiro nos escritórios de São Paulo (SP), Campinas (SP), Maringá (PR) e Porto Alegre (RS). As vagas estão no site da Kenoby.

MaxMilhas

São 35 vagas abertas, a maioria em Belo Horizonte (MG) e três no Rio de Janeiro (RJ), para analistas de qualidade, desenvolvedores Front End e Back End, gerente de produtos, cientista de dados, líder de squad, entre outros. Confira todas as vagas no site do Gupy.

Movile

O grupo dono do iFood, Spoonrocket e Sympla tem 500 vagas abertas em 2019 para desenvolvedores, analista de produto, designer UX/UI, recrutador de tecnologia, advogado sênior, analista comercial, entre outros. Confira as vagas no site.

Hotmart

A plataforma tem 34 vagas abertas para as áreas de Desenvolvimento, Customer Experience, Marketing, Administrativo, Design, Talentos, Infraestrutura e Segurança de TI, Localização e Tradução em Belo Horizonte (MG). Veja as vagas pelo site.

Peixe Urbano

A plataforma de ofertas tem vagas em quatro cidades. No Rio de Janeiro, são os cargos de analista de vendas, gerente de merchant success e analista de relacionamento com o parceiro. Em Florianópolis, são vagas para engenheiro de software, redator júnior, analista de relacionamento e estágio em gestão de canais. Há vagas para executivo de vendas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Florianópolis.

PRAVALER

A fintech tem 80 vagas, a maioria para desenvolvedor Full Stack. Eles também procuram contratar para para gerente de TI, gerente e analistas comerciais, especialistas de produtos, designers, especialistas de Trade Marketing, coordenador de UX, coordenador de Customer Success, gerente de Marketing Online, coordenador de Agile, especialista em Business Intelligence, analista de qualidade, Scrum Master, analistas de Projetos, analistas de Melhoria Contínua e especialista em Comunicação Externa. Os currículos podem ser enviados até o final de junho: talentos@pravaler.com.br

ComparaOnline

A empresa tem 30 vagas para representantes de seguro, que trabalham remotamente, e 5 vagas para a área de experiência do cliente. Se inscreva pelo site.

Docket

São 33 vagas abertas em diversas áreas, como vendas, operações B2B e TI. Veja todas as oportunidades pelo site da Kenoby.

Escola Conquer

A startup está com mais de 20 vagas abertas em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Joinville. São oportunidades para diversas áreas, como analista de SEO, analista de Business Intelligence, coordenador comercial e professor. Confira todas as vagas no site.

VHSYS

A startup de São José dos Pinhais vai abrir 150 vagas de emprego em 2019 com salários que chegam a R$ 15 mil. Em maio, foram 30 vagas abertas para diversas áreas. Para mais informações sobre os cargos, os candidatos podem cadastrar seus currículo pelo site.

ClickBus

A plataforma está fazendo processo seletivo para 10 vagas nas áreas de de desenvolvedor Backend, agile coach, analista de Data Engineering, analista de Performance de Afiliados e Novos Canais, analista de Performance em Redes Sociais, analista de Ciência de Dados, DevOps, coordenador de desenvolvimento, analista financeiro e desenvolvedor Java Sênior. Para mais informações, veja o site.

Xerpa

A empresa tem vagas nas áreas de recursos humanos, engenharia, produto, marketing e comercial. Confira todas as informações pelo site da Kenoby.

Squid

A empresa de marketing tem duas vagas para estágio em administração e analista de Business Intelligence. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: flavio.taho@squidit.com.br.

Social Miner

São 4 vagas abertas para engenheiro de software, desenvolvedor, cientista de dados e engenheiro de dados. Os candidatos podem optar por trabalhar à remoto, em Santa Catarina ou São Paulo. Confira mais informações no site.