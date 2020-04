Dona da Amil abre 3 mil vagas de emprego em 6 estados e no DF

Com o aumento da demanda no sistema de saúde causado pela pandemia do novo coronavírus, o UnitedHealth Group Brasil decidiu contratar 3 mil profissionais.

O grupo dono da operadora de planos de saúde Amil e do grupo médico-hospitalar Americas Serviços Médicos vai reforçar as equipes de hospitais do Ceará, Distrito Federal, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Cerca de 60% das vagas são para cargos de enfermagem e a empresa está avaliando todos os perfis para o cargo, inclusive de profissionais sem experiência prévia. É necessário possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e graduação ou curso técnico para vagas dos respectivos níveis.

Também há oportunidades para médico do trabalho, farmacêutico, auxiliar de farmácia, fisioterapeuta e auxiliar clínico. Na área administrativa, existem posições de recepcionista e assistente de marcação.

Os interessados podem se candidatar pelo site de carreiras do grupo ou mandar o currículo por e-mail: trabalhenouhg@uhgbrasil.com.br.

Após as inscrições, todo o processo será feito de forma remota: os recrutadores farão uma pré-seleção e entrarão em contato por telefone para a etapa de prova técnica. A etapa seguinte será uma entrevista com o RH e o gestor.