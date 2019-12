DHL, Lojas Americanas e mais 21 empresas com vagas de estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

VLI – estágio

São mais de 30 vagas distribuídas nos estados de Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Tocantins, São Paulo e Ceará. As oportunidades são para estudantes dos níveis técnico e superior de diversas áreas.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de dezembro pelo site do Kenoby

MRS Logística – estágio

São 150 vagas distribuídas pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo para estudantes de ensino superior e técnico. Para quem faz graduação, é necessário ter previsão de formatura para dezembro de 2021. No técnico, é preciso ter possibilidade de realizar um ano de estágio.

Salário: bolsa-auxílio compatível com mercado e benefícios

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site do programa

Usiminas – trainee

São 28 vagas para Belo Horizonte (MG), Ipatinga (MG), Itatiaiuçu (MG), Taubaté (SP), Guarulhos (SP) e Cubatão (SP). O candidato precisa ter concluído a formação superior entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 em um dos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comunicação Social, Design de Produto, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Geologia, Psicologia, Matemática, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação.

Salário: compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 5 de janeiro pelo site do programa

Grupo Sotreq – estágio

As vagas são para as empresas Sotreq, Somov e Soimpex e são destinadas para estudantes universitários que tenham conclusão de curso programada para dezembro de 2021. É necessário ter inglês intermediário e pacote office.

Salário: não informado

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site do Vagas

DHL – trainee

São vagas recém-formados entre dezembro de 2015 e 2019 de todos os cursos de graduação superior. É necessário ter inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site

Eneva – trainee

São 25 vagas para engenheiros e geólogos que terão oportunidade de conhecer todas as operações da Eneva pelo país, localizada nas cidades de São Luís e Santo Antônio dos Lopes (MA); Itapiranga / Silves (AM); Boa Vista (RR); e São Gonçalo do Amarante (CE).

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de janeiro pelo site

Lojas Americanas – estágio

As vagas são para capitais e cidades do interior de diversos estados para estágio em loja. Podem se candidatar estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing ou Publicidade e Propaganda com formação prevista entre julho e dezembro de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de janeiro pelo site

Takeda – estágio

A empresa abriu duas vagas de estágio para estudantes com 55 anos ou mais nas áreas de Excelência em Processos e Recursos Humanos. Os profissionais devem cursar Psicologia, Administração, Recursos Humanos, Engenharia de Produção ou Farmácia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site de carreiras da empresa

Ardagh Group – estágio

Vaga na área de Recursos Humanos para estudantes de administração e cursos relacionados com formação prevista entre dezembro de 2020 e 2021 e conhecimentos de inglês e pacote Office.

Salário: até 1.800 reais e benefícios

Inscrições: pelo site do Wall Jobs

GetNinjas – estágio

A startup tem vagas de estágio pontuais anunciadas periodicamente.

Salário: remuneração competitiva e benefícios

Inscrições: prazo não informado. Inscrição pelo site da empresa

Radix – estágio

Vagas para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A empresa busca estagiários de Planejamento (1) e Software (6, sendo 1 em SP).

Salário: não informado

Inscrições: interessados devem encaminhar currículo para cv@radixeng.com.br, com o título da vaga e a cidade no assunto. O prazo não foi informado.

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Paketá Crédito – estágio e trainee

A empresa tem duas vagas para trainee financeiro, que farão parte do time de analistas de crédito em São Paulo. Eles precisam estar cursando os últimos dois anos ou serem recém-formados em Administração, Economia ou Engenharia, ter bons conhecimentos de contabilidade e inglês fluente. Para estágio, são duas vagas de tecnologia da informação.

Salário: não informado.

Inscrições: interessados devem enviar seus currículos para o e-mail time@paketa.com.br

Grupo Saphyr – estágio

As vagas são para capitais do Norte, Nordeste e Sudeste (Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Maceió (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC). As vagas são para áreas de marketing, finanças, arquitetura, engenharia, recursos humanos e direito. Os estudantes devem estar no penúltimo ou último ano do ensino superior.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Saphyr na aba “ Trabalhe Conosco”. O período de inscrição se estende de acordo com a necessidade do Grupo em recrutar novos talentos.

RB – estágio

A oportunidade de estágio na empresa que é dona de marcas como Naldecon, Olla, Repelex, SBP, entre outras, exige que o estudante esteja em uma das seguintes áreas: Administração, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Ciências Contábeis, Engenharias, Psicologia, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Relações Internacionais, Direito, Matemática, Ciências Autuarias, Farmácia, Química e Bioquímica.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia. de Estágios. O prazo não foi informado.

Umclub – estágio

As vagas são no Rio de Janeiro (RJ) para estágio em design, comunicação e marketing.

Salário: não informado

Inscrições: enviar currículo para daniel@umclub.io

Bionexo – estágio

As vagas de estágio são para a cidade de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. É possível se inscrever durante todo o ano,

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Kenoby

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

