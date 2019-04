Detran abre concurso para 400 vagas em São Paulo

São Paulo – O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) abriu concurso público para 400 vagas de agente e oficial de trânsito.

Para o primeiro cargo, com salário inicial de 4.657,50 reais, é necessário que o candidato tenha graduação em curso de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, Categoria B.

Já os oficiais de trânsito terão remuneração inicial de 1.863 reais e exigência de Ensino Médio Completo ou Curso Técnico Profissionalizante de nível equivalente.

As inscrições para os dois cargos podem ser realizadas pelo site da Fundação Carlos Chagas até as 14 horas do dia 6 de maio (horário de Brasília).

Entre os requisitos, é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos até a data de admissão, estejam em dia com a Justiça Eleitoral e não tenham antecedentes criminais.

Na capital, serão 55 vagas e mais 3 reservadas para pessoas com deficiência. As outras vagas estão distribuídas por 223 cidades do estado.

As provas serão realizadas no dia 7 de julho nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Fernandópolis, Franca, Itapeva, Marília, Mogi Guaçu, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo.

Para mais informações sobre o concurso, os cargos e as provas, confira o edital.