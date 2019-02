Desenvolvimento de sistemas oferece boas oportunidades

São Paulo – Uma recente pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que é promissor entrar para a área de análise e desenvolvimento de sistemas. O estudo analisa o mercado brasileiro e conclui que a maior dificuldade das médias e grandes empresas é recrutar especialistas para criar software customizado ou atualizar sistemas em funcionamento.

Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), um terço das empresas com 500 ou mais pessoas contratadas não consegue recrutar funcionários para as vagas abertas em TI.

De acordo com Hélio Engholm Junior, autor do livro “Engenharia de Software na Prática”, a área de TI está aquecida e oferece, hoje, oportunidades que não existiam há alguns anos.

“As empresas demandam mão de obra qualificada e oferecem bons salários. Um profissional com dois anos de experiência em TI consegue, em média, uma remuneração equivalente ou superior à renda de um dentista ou advogado, por exemplo, e a corporação fará de tudo para reter os talentos. Este cenário, é claro, depende da dedicação do colaborador”, diz.

Ainda de acordo com Engholm, pessoas de todas as idades podem atuar no ramo da informática. “Não existe restrição. Há jovens capacitados e também profissionais mais velhos e experientes”, comenta.

Mercado



O analista de desenvolvimento é responsável por listar e avaliar as necessidades da corporação e também criar, testar e implementar as tecnologias solicitadas.

Uma segunda opção é o técnico trabalhar como autônomo e prestar consultoria para as corporações. Mas o especialista diz que é mais difícil ofertar serviços e, ao mesmo tempo, ser responsável pela equipe que desenvolverá o projeto.

Neste caso, a dica do autor é contratar mais de um funcionário para dividir as tarefas. “Ser chefe em TI pode ser trabalhoso porque o mercado carece de bons profissionais, o que dificulta a criação de uma boa equipe”, afirma.

A consultoria Desix listou recentemente os salários dos profissionais de TI. A remuneração de um analista de sistemas que atua em São Paulo varia, em média, entre 4.700 e 7.600 reais. Já o analista de projetos de sistemas recebe entre 3.700 e 7.415 reais. Vale lembrar que o salário varia de acordo com a região, benefícios oferecidos pela empresa e porte da corporação.

Estudos – Já Ana Cristina dos Santos, coordenadora do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Impacta, explica que as pessoas que atuam nesta área possuem diferentes perfis. “Os alunos que gostam de interagir com o cliente podem ser analistas. Há outros que preferem a parte técnica e então escolhem aulas sobre programação”, comenta.

Ainda de acordo com Ana, antes de o interessado efetuar a matrícula no curso, é recomendável ler sobre raciocínio lógico, linguagem de programação, segurança e também avaliar a qualidade e usabilidade da interface do programa.

“Não é necessário ter um conhecimento avançado nestes temas para efetuar a matrícula, uma vez que o curso é de graduação e o objetivo é formar um aluno em TI”, avalia Ana.

O interessado pode fazer um curso superior em análise e desenvolvimento de sistemas e aprender as principais teorias e princípios sobre a engenharia de software. O treinamento dura, em média, dois anos e meio. “Este curso é o mais requisitado ao MEC pelas instituições de ensino devido à alta procura dos profissionais”, afirma Ana.

Já Engholm lembra que o curso é a base para iniciar a carreira, mas o profissional deve buscar especialização em uma ou mais tecnologias e sempre atualizar os conhecimentos em TI. “A pessoa aprenderá rapidamente sobre as diferentes tecnologias e métodos. O estudante então precisa identificar e seguir a tecnologia que possui mais familiaridade. Há certamente uns que gostam de programar e outras pessoas desejam trabalhar com bancos de dados ou design”, explica.

O autor recomenda conhecer mais de uma tecnologia para ganhar destaque durante a entrevista de emprego. Já Ana afirma que é imprescindível escrever corretamente o idioma português para o analista conseguir especificar aos outros profissionais as soluções que serão desenvolvidas e criar uma documentação de boa qualidade.