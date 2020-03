Desafio universitário tem entrevista de emprego e viagem como prêmios

São Paulo – A consultoria Bain & Company lançou a 14ª edição do Desafio Estratégico, a maior competição universitária de cases da América Latina.

O desafio é uma oportunidade para estudantes terem a experiência de como é o trabalho de uma consultoria de negócios.

Estudantes brasileiros matriculados em qualquer curso de graduação poderão participar. As inscrições devem ser feitas em grupos de 3 a 4 participantes através do site do desafio até o dia 2 de abril.

Na edição passada, foram mais de 2 mil inscritos e o grupo vencedor veio de Porto Alegre.

Cada equipe deverá trabalhar em conjunto, com a orientação de profissionais da empresa, para encontrar soluções inovadoras para um caso real de negócios.

O concurso terá etapas regionais em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois, os melhores times vão para a final Sul-Americana junto com os times da Argentina, Chile e Peru.

A equipe ganhadora da final regional ganhará um curso de estratégia ministrado pela Bain & Company.

Os membros das três equipes ganhadoras da final Sul-Americana vão poder pular a fase de testes do processo seletivo da empresa, indo direto à etapa final da entrevista para cargos de consultor associado e estágio.

Já os integrantes do grupo que conquistar o primeiro lugar receberão como prêmio uma viagem internacional com todas as despesas pagas.

Confira mais informações e o regulamento do desafio pelo site.