De volta a sua origem, Quinto Andar contrata profissionais em Campinas

São Paulo – Reconhecido em 2019 como uma das mais inovadoras startups da América Latina, o Quinto Andar decidiu voltar às suas origens.

A empresa que revoluciona o mercado de aluguel de imóveis abriu um novo escritório em Campinas, onde foi fundada em 2012.

Com uma equipe inicial de 10 pessoas, eles esperam chegar até 50 pessoas até o final do ano. No momento, estão abertas as posições de engenheiro de software, gerente de produto, analista de software QA, estágio em comunicação e estágio em computação.

O objetivo, segundo Heloísa Vieira, diretora de atração de talentos, é se aproximar do pólo de tecnologia e de talentos da região.

“Queremos investir no nosso produto e formar bons profissionais. Nem sempre essas pessoas querem ou podem se mudar para São Paulo, então queremos estar mais próximos delas”, explica ela.

Para transferir a cultura de São Paulo e manter as duas equipes trabalhando como o mesmo time, Heloísa conta que houve um cuidado especial para escolher os primeiros integrantes de Campinas e ao fazer sua integração.

Para isso, eles tiveram a ajuda de Eizo Nishime, gerente de engenharia. Em 2014, ele começou no primeiro escritório quando a startup tinha cerca de 30 funcionários e acompanhou seu crescimento e mudança para São Paulo.

“A experiência de trabalhar no Quinto Andar foi bem legal desde o início, pois eu via o impacto direto do que estava fazendo no usuário final”, conta ele.

Ele vê com certo saudosismo a volta para a cidade e ajudou a selecionar a equipe para liderar o escritório.

“Queríamos que o clima da empresa fosse o mesmo, independente de onde estiver”, diz. O foco, segundo ela, foi trazer não só quem tivesse experiência de mercado, mas também quem tivesse a ver com a cultura da empresa.

Ele evocou o sentimento que tinha no começo, de um time que queria ver o negócio crescer, criando algo novo e pensando em soluções de impacto para os clientes.

Foi assim que Leandro Doval, o novo líder de desenvolvimento de software em Campinas, foi contratado em janeiro. E ele passou dois meses em São Paulo aprendendo sobre o modo de trabalho da empresa.

“Achei muito válido passar esse tempo em São Paulo, não apenas para conhecer a tecnologia que eles usam, mas para ter o contato com as pessoas e saber com quem conversar para resolver problemas que surgem. O desafio agora será manter o contato com essa rede”, fala ele.

Formado em Ciência da Computação na Unicamp, Leandro ajudará na ponte com o meio acadêmico para atrair novos talentos. Segundo ele, algumas vagas estão abertas agora e novas surgirão este ano.

A responsável pela atração de talentos em São Paulo explica que embora a empresa divulgue as vagas nas universidades da região, o nome da instituição não é um requisito para entrar na empresa. De acordo com Heloísa, eles buscam estudantes com previsão de formatura do final do ano até o final de 2020 e que tenham conhecimento avançado de inglês.

“O mais importante é que queremos pessoas interessadas no negócio e curiosas, que queiram resolver problemas inéditos e tenham capacidade de aprender. Também valorizamos pessoas que trabalham com autonomia, sem precisar de um manual”, fala ela.

Para Leandro, é importante que os estagiários tenham chance de fazer projetos significativos na empresa e que ainda sintam que podem contar com o suporte da equipe para aprender e evoluir na carreira.

“Queremos que eles tenham uma boa experiência de aprendizado. Teremos um tratamento como se a pessoa fosse formada, mas sempre entendendo que o momento é de estudo e o trabalho que fizeram com a gente pode ter grande efeito na carreira deles”, diz o líder.

Confira todas as vagas abertas no Quinto Andar pelo link.

Segundo o site Love Mondays, onde funcionários podem avaliar anonimamente as empresas, estagiários recebem em média 1.738 reais e engenheiros de software, 7.055 reais.

