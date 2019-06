Aos 9 anos de idade, Dilma Souza Campos, hoje com 45, tinha o sonho de ser balconista de supermercado. “Além dos serviços domésticos, esse era o melhor emprego que enxergava mulheres negras desempenhando”, diz. A percepção mudou quando começou a dançar balé num colégio particular no qual tinha bolsa.

Com 15 anos, totalmente dedicada à dança, recebeu um convite para atuar com José Possi Neto, famoso coreógrafo e diretor de tea­tro, e, logo depois, para integrar o grupo de dançarinos do programa Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Aos 18 anos, uma fratura no joelho a obrigou a parar de dançar.

De família humilde, Dilma tinha de levantar dinheiro enquanto repensava a vida. Passou, então, a fazer assistência de eventos durante o dia e pontas na TV à noite como Patativa, a passarinha do Castelo Rá-Tim-Bum.

Ao completar 22 anos, decidiu estudar. Para realizar um sonho antigo do pai, cursou odontologia. “Fui da primeira geração da família paterna a entrar na faculdade.” Durante três anos, Dilma atendeu num consultório como periodontista. Até que um convite para se tornar diretora de produção numa agência de eventos mexeu, de novo, com seus planos. “Eu ganharia três vezes mais.”

Por quatro anos, Dilma se dedicou ao posto de executiva. Até que, em 2012, veio uma nova guinada na carreira. “Assisti a uma palestra sobre empreendedorismo e pensei: ‘Por que não?’ ”.

Com 18 000 reais, fundou a Outra Praia, agência de eventos culturais e live ­marketing, e acionou antigos contatos. Hoje, a empresa fatura 7 milhões de reais por ano e tem 12 funcionários.

Confira foto das Patativas na rede social do Castelo Rá-Tim-Bum. Dilma é a Patativa da esquerda.