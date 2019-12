De mapa astral a Papai Noel: os cargos em alta no fim do ano

São Paulo – Está chegando a festa de Natal em família e ninguém quer colocar a roupa do bom velhinho? Muitos brasileiros têm recorrido ao GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, para animar seu final de ano ou colocar a vida em ordem para 2020.

A plataforma fez levantamentos de algumas demandas curiosas que cresceram nos últimos meses de 2019.

Em outubro, foram mais de 60 pedidos por pessoas para personificar o Papai Noel, um aumento de 72% em relação com o mesmo período de 2018. Em novembro e dezembro, até o momento, foram mais de 280 solicitações.

E a expectativa é que as contratações cresçam mais rapidamente até o dia 24, a véspera de Natal.

A maior demanda do trimestre, no entanto, foi de aulas de dança, com mais de 7 mil pedidos até o momento. Segundo o professor de dança Fernando Cardoso, a procura é maior pela influência do Verão e das festividades.

Ou seria uma resolução de ano novo adiantada? De qualquer forma, os ritmos mais buscados são variados, indo do Pole Dance ao Forró.

A segunda maior demanda decorre do final do ano escolar: mais de 2.300 solicitações em novembro por aulas de reforço. A matéria mais procurada foi Matemática, seguida por Língua Portuguesa.

Com 2.200 pedidos em novembro, os detetives particulares são os terceiros mais buscados na plataforma.

Adailton Santos, profissional cadastrado no GetNinjas há sete anos, revela que a renda extra do 13º salário e os feriados prolongados, favoráveis para encontro de amantes, ajudam na decisão de contratar seus serviços.

Por último, os serviços esotéricos tiveram mais de 300 pedidos de pessoas procurando orientação dos astros e das cartas para guiar seu próximo ano.