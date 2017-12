Dezembro chegou e, mesmo sendo o mês das férias e das datas comemorativas, não é motivo para você ficar parado.

Pensando nisso, a VOCÊ S/A preparou uma agenda do que fazer (e até ler!) em dezembro para aperfeiçoar sua carreira. Confira:

SÃO PAULO

Evento

Divulgando seu negócio pelas mídias sociais com estratégias inteligentes

Quem oferece: DK Coworking

Programa: ter um bom marketing digital é muito importante. Para isso, é preciso saber administrá-lo para conseguir aumentar as vendas e o lucro: essa é a ideia do evento, que objetiva ensinar aos alunos estratégias melhores de divulgação dos negócios nas redes sociais.

Dia 16 de dezembro. Das 9h30 às 15h30

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2937, CJ C410/411, Jabaquara

250 reais parcelados em até 6x

Inscrições: http://bit.ly/divulgacao_negocios_midias_sociais

Workshop

GoGlobal Boot Camp

Quem oferece: Outsource Brazil

Programa: executivos de empresas que querem se internacionalizar vão aprender as táticas para se tornar mais atraentes aos candidatos e como ter um diferencial competitivo em relação ao mercado de trabalho. O workshop está separado em atividades como: diagnóstico de preparo executivo, plano de internacionalização, simulações de situações reais, e discussões de temas como cultura do negócio e técnicas de apresentação para engajar o público.

Dia 19 de dezembro. Das 8h30 às 18h

Av. Paulista, 1374, Bela Vista

899 reais

Inscrições: http://bit.ly/goglobalbootcamp

Workshop

Educação financeira e a produtividade nas empresas

Quem oferece: CREDITOO

Programa: A partir das experiências pessoais dos participantes, o workshop vai abordar questões de finanças pessoais e empresariais. A ideia é que, com uma conexão mais próxima aos temas, o aprendizado seja melhor.

Dia 14 de dezembro. Das 19h00 às 21h30

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini , 105, 12º andar, Cidade Monções

Gratuito

Inscrições: http://bit.ly/educacao-financeira-e-produtividade

RIO DE JANEIRO

Workshop

Workshop de Empreendedorismo

Quem oferece: Aprenda e Empreenda

Programa: Separado em dois módulos e com assuntos que vão de mentalidade empreendedora a conceitos de liderança e vendas, o workshop é voltado para quem deseja empreender para aumentar a renda apesar da crise econômica.

Dia 16/12. Das 9h às 17h

Sá Carvalho Brasilândia, São Gonçalo

80 reais

Inscrições: http://bit.ly/aprenda_e_empreenda

Curso

Finanças Pessoais Sustentáveis

Quem oferece: Sustentarte

Programa: Um intensivo de finanças pessoais, o curso ensina a gerir melhor o dinheiro e a se tornar financeiramente independente a partir conceitos como consumo consciente e sustentabilidade pessoal.

Dias 12 de dezembro (às 19h) e 14 de dezembro (às 22h)

Conde de Bonfim 488, 3o andar, Tijuca

450 reais

Inscrições: http://bit.ly/financas_pessoais_sustentaveis

ONLINE

Curso

Gestão de negócios e carreiras

Quem oferece: Eduk

Programa: Tomando como exemplo casos reais de carreiras, o curso ajuda a traçar metas para que a gestão e o controle da trajetória profissional sejam mais eficientes.

9 horas/aula

Gratuito

Link: http://bit.ly/gestao-de-negocios-e-carreiras

Curso

Gestão de negócios e carreiras

Quem oferece: Coursera

Programa: Desenvolvidas pela Universidade de Michigan, as aulas focam no desenvolvimento das habilidades de negociação por meio de quatro pilares: planejamento, negociação, criação de contrato e execução de contrato.

8 horas/aula

Gratuito sem certificado

29 dólares com certificado

Link: http://bit.ly/negociacoes-de-sucesso

Evento

First Friday Fair

Quem oferece: Analytics Club

Programa: O evento online, em inglês, conecta quem está à procura de emprego com empresas com vagas abertas. A inscrição é gratuita e o interessado deve cadastrar seu perfil profissional no site – a confirmação da participação no evento depende do que os recrutadores buscam e se o seu perfil se encaixa nessas vagas ou não.

Dia 22 de dezembro, das 11h às 15h.

Gratuito

Link: http://bit.ly/first-friday-fair

LIVROS

A CIÊNCIA DA MEDITAÇÃO

DANIEL GOLEMAN E RICHARD J. DAVIDSON

OBJETIVA

33,70 REAIS

288 PÁGINAS

O guru da inteligência emocional Daniel Goleman e o diretor do centro de saúde mental da Universidade de Wisconsin, Richard J. Davidson, se reuniram para escrever um livro que desmistifica alguns chavões sobre a meditação e que mostra os benefícios da prática.

EMPREENDEDORISMO PARA SUBVERSIVOS

FACUNDO GUERRA

PLANETA ESTRATÉGIA

33,60 REAIS

240 PÁGINAS

Como ter sucesso sendo um empreendedor “sem gravatas e sem clichês”? Foi isso que Facundo Guerra, empresário da noite paulistana quis responder em seu primeiro livro. Baseando-se em suas próprias experiências, ele dá fala sobre as dificuldades e benefícios de empreender de um jeito pouco tradicional.