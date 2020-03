Cursos online para fazer durante a quarentena e ajudar sua carreira

Quem precisou trabalhar em casa por causa da epidemia do coronavírus provavelmente encontrou diversos desafios para se adaptar ao novo modo de trabalho e administrar melhor sua rotina.

Para ajudar no processo, o LinkedIn, rede social para o mercado de trabalho, liberou conteúdos gratuitamente da sua área de aprendizado.

Focados em desenvolvimento de carreira, os 10 itens da trilha cobrem temas gestão de equipes virtuais, gestão de tempo, como vencer a procrastinação e como desenvolver resiliência.

Confira também as dicas preparadas pela EXAME para trabalhar remotamente.

E a rede social não está sozinha nessa iniciativa de apoio: plataformas como a Udemy e Veduca têm cursos online e gratuitos para aprender novas ferramentas de trabalho, competências emocionais, e até mesmo novas habilidades técnicas.

Com aulas e eventos cancelados, home office e muita gente de quarentena, algumas horas diárias extras podem ser aplicadas nesses cursos. Confira algumas iniciativas gratuitas:

LinkedIn

O conteúdo do “Trabalho Remoto: Colaboração, foco e produtividade” está disponível de graça aqui. São 10 itens que equivalem a quase 11 horas de estudo com professores, escritores, coachs e especialistas em liderança, comportamento, administração e produtividade.

Udemy

Além de disponibilizar mais de 400 cursos gratuitos para aprender desde técnicas de Excel até programação para crianças com ferramenta do MIT, muitos professores liberaram seus conteúdos gratuitamente. O instrutor global da Udemy Chris Haroun foi um do que abriram seus cursos: veja no link.

General Assembly

A empresa parte do Grupo Adecco, consultora de Recursos Humanos, vai promover seminários online e gratuitos para ajudar a superar desafios do novo coronavírus. O primeiro acontecerá nesta quinta-feira (19), às 13h, e tem como tema “Maximizando a produtividade para equipes remotas”. O conteúdo é em inglês e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Veduca

Os cursos de Gestão do Tempo e Comunicação estão disponíveis de graça, é só acessar o site e buscá-los no catálogo.

Coursera

A plataforma dará acesso gratuito ao seu catálogo de cursos para todas as universidades no mundo que foram impactadas pela pandemia. Estudantes podem entrar em contato com representantes da sua instituição de ensino para participar.