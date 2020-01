Curso ensinará de graça uma das habilidades mais valorizadas por empresas

São Paulo – É possível aprender inovação? Com seu novo curso, a ACE Cortex, unidade de inovação corporativa da aceleradora de startups ACE, promete capacitar os profissionais do futuro.

O “Innovation Academy” será gratuito e os alunos vão aprender sobre metodologias ágeis, mentalidade de startup, transformação digital, jornada de inovação e outras competências visadas no mercado de trabalho.

Como são apenas 50 vagas, os candidatos passarão por uma seleção e a empresa vai procurar por pessoas que já tiveram contato com o ambiente ágil, como o de startups. As inscrições vão até o dia 20 de fevereiro pelo site do programa.

As aulas serão presenciais no escritório da aceleradora em São Paulo e ocorrerão em três sábados consecutivos de março, começando no dia 7. No final, os alunos apresentarão projetos para os sócios da empresa e alguns poderão ser contratados pela ACE.

Segundo Pedro Waengertner, CEO e cofundador da ACE, a carência de profissionais qualificados no mercado estimulou a empresa a compartilhar seus conhecimentos sobre inovação.

Os próprios profissionais da ACE serão os professores do curso, falando da sua experiência e vivência diária dos temas. Confira mais informações pelo site.