Curso de inglês gratuito para negros está com as inscrições abertas

São Paulo – Com a missão de aumentar a diversidade dentro das empresas a partir dos processo seletivos, a 99Jobs criou a primeira escola de inglês exclusiva para negros e focada no mercado de trabalho.

De acordo com levantamento feito pela empresa de recrutamento com 55 empresas e envolvendo cerca de 400 mil candidaturas, a maior parte dos candidatos declarados negros são eliminados de processos de vagas por causa da nota no teste de inglês.

Até nos programas de estágio e trainee da empresa, menos de 3% dos candidatos negros afirmaram ter inglês avançado ou fluente.

Para melhorar a inclusão e aumentar a competitividade desse público, a empresa criou um curso gratuito com 20 vagas. E eles também vão disponibilizar vale transporte e lanches para os alunos.

As aulas presenciais vão ocorrer a partir do dia 6 de janeiro até dia 6 de fevereiro, de segunda à quinta-feira e das 19h até as 22h. O curso intensivo ocorre no WeWork da Avenida Paulista, em São Paulo.

Para participar, é necessário que os candidatos possam estar presencialmente em São Paulo no período. O outro pré-requisito é ser um potencial candidato para programas de estágio e trainee, estando matriculado em qualquer curso de graduação.

Confira mais informações sobre a inscrição no site.

Além de aprender a língua estrangeira, um diferencial do curso será a estrutura em módulos que discutem o empoderamento de negros na sociedade e mercado de trabalho. O professor será Bismark Kwaku Sarfo, que já deu aulas em empresas como o Hospital Albert Einstein e a Estação Hack do Facebook.