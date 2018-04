Cuidado como você trata colegas de trabalho – isso pode afetar seu sono

São Paulo – Quando deita na cama, você logo pega no sono ou fica acordado remoendo seu dia? Pesquisadores da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, descobriram uma relação entre o comportamento no trabalho e a qualidade do sono.

Ser mais gentil com os colegas de trabalho pode garantir noites mais tranquilas de descanso, enquanto ações negativas atrapalham o sono, concluíram os pesquisadores.

A pesquisa relacionou três estudos feitos com 600 trabalhadores nos Estados Unidos e na China. Em dois deles, os entrevistados relataram seus comportamentos, como se sentiram fora do trabalho e como dormiram por 10 dias.

Os mais mal comportados – que contavam fofocas, culpavam colegas, eram agressivos ou inapropriados – passavam a noite remoendo suas ações e tinham mais problemas para dormir, resultando até em insônia.

Em terceiro estudo, os funcionários tiveram que relembrar de como agiram no passado. Os mal comportados tiveram o sono mais prejudicado pela memória em comparação àqueles que se lembraram de coisas mais corriqueiras.

De alguma forma, prejudicar seus colegas de trabalhado tem seu preço. Segundo Zhenyu Yuan, coordenador do estudo, as pessoas percebem que suas ações prejudicam sua imagem e moral.

Embora os pesquisadores não tenham observado qualquer efeito positivo para os bons camaradas do escritório, uma boa noite de sono parece uma recompensa justa.

Então, já sabe: seja mais gentil e bom descanso.