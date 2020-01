Criador de Game of Thrones dá bolsa para curso de escrita nos EUA

Gustavo Sumares, do Estudar Fora

Por Gustavo Sumares, do Estudar Fora

A ONG Clarion West já está recebendo inscrições para o seu workshop intensivo de verão, voltado para jovens escritores que pretendem seguir carreira em ficção.

O curso para escritores acontecerá entre os dias 21 de junho e 31 de julho de 2020, e as inscrições ficam abertas até o dia 1 de março, mas inscrições realizadas até 10 de fevereiro terão desconto de US$ 25 sobre a taxa de inscrição.

O curso de verão da Clarion West acontece todo ano desde 1971, e já teve como instrutores nomes consagrados da ficção como o próprio George R. R. Martin, além de Ursula K. Le Guin, Neil Gaiman e Octavia Butler. Cada uma das seis semanas traz um instrutor diferente; em 2019, os instrutores serão Andy Duncan, Eileen Gunn, Tina Connoly e Caroline M. Yoachim, Nalo Hopkinson, Neil Clarke e Ted Chiang.

Como solicitar auxílio financeiro na inscrição

Para ter acesso às bolsas oferecidas pela Clarion West e parceiros, é necessário comprovar necessidade financeira e, nas palavras do criador de Game of Thrones, demonstrar talento para “construir outros mundos”. Não há limitação de formação acadêmica, idade, sexo ou país de origem.

Como parte da inscrição, o interessado no programa precisa enviar uma amostra de seu trabalho em inglês (que deve ter entre 20 e 30 páginas), bem como um essay sobre sua trajetória e as motivações por trás da candidatura.

A fim de demonstrar as próprias condições financeiras, basta enviar um formulário com dados sobre ganhos e gastos mensais, além de despesas que prevê ter de bancar durante o workshop.

Com esses documentos, basta realizar o procedimento de inscrição e marcar “Yes” na parte que diz “Applying for scholarship aid”. Ao marcar essa opção, o aluno se torna elegível para receber as diversas bolsas oferecidas para o curso, incluindo a Worldbuilding Scholarship oferecida por George R. R. Martin. A lista completa de bolsas integrais e parciais oferecidas aos alunos da Clarion West pode ser vista neste link.